Виробник Pfizer оголосив про безпеку та ефективність їхньої вакцини для дітей від 12 років

Виробник вакцини від коронавірусу Pfizer звернувся до американського уряду з проханням схвалити використання їхньої вакцини для дітей від 12 років.

Про це йдеться у прес-релізі виробника - компаній Pfizer и BioNTech.

Наразі цією вакциною у США дозволено вакцинувати людей від 16 років.

Pfizer та BioNTec запевняють, що їхні клінічні випробування підтвердили безпечність та ефективність їхнього препарату для дітей від 12 до 15 років.

Рішення про дозвіл на використання вакцини має ухвалити Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США. Очільниця агенції Джанет Вудкок напередодні у Твітері заявила, що вони вивчають запит.

“Управління не може передбачити, як довго відбуватиметься аналіз інформації. Ми переглянемо цей запит так швидко, наскільки це можливо, використовуючи детальний та науково-обгрунтований підхід”, - сказала керівниця Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США Джанет Вудкок.

Інші два виробника дозволеної у США вакцини від коронавірусу - компанії Moderna та Johnson&Johnson - перебувають на стадії випробувань своїх препаратів на дітях від 12 до 18 років.

Дивіться також: Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації у США та яку роль там відіграє український священник