У ФБР визнали нездатність переглядати інформацію на пристроях захищених шифруванням

Нас на цікавлять мільйони пристроїв звичайних громадян. Нас цікавлять ті пристрої, які використовувались для планування, або виконання терористичних, або кримінальних дій

Протягом минулого року ФБР не змогло отримати доступ до більш ніж половини електронних пристроїв, які американські слідчі намагалися дослідити, через використання на них різних інструментів шифрування інформації.

Загалом ФБР не змогло отримати доступ до інформації на понад 7800 пристроях. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей у ході виступу на міжнародній конференції з питань кібербезпеки в Університеті Фордгем.

Рей підкреслив, що у кожному випадку спроби отримання доступу до даних з боку правоохоронців США йшлося про прилади пов'язані із підозрюваним, жертвою, або загрозою.

"Нас на цікавлять мільйони пристроїв звичайних громадян. Нас цікавлять ті пристрої, які використовувались для планування, або виконання терористичних, або кримінальних дій", - заявив Рей.

Загалом ФБР не змогло отримати доступ до інформації на понад 7800 пристроях

Очільник ФБР також підреслив, що ФБР підтримує шифровку даних, але відзначив, що програми забезпечення безпеки інформації мають створюватись так, щоб не підривати здатність ФБР забезпечувати безпеку США.

"Терористи, шпигуни, злочинці все ширше використовують програми шифрування інформації при спілкуванні. Це становить проблему для розслідувань на всьому спектрі нашої роботи - від торгівлі людьми, до протидії тероризму та контррозвідки", - також відзначив Крістофер Рей.

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