Директор ФБР, Трамп та Байден заочно обмінялись репліками щодо втручання Росії в американські вибори

Директор ФБР Крістофер Рей у четвер попередив, що Росія втручається у президентські вибори у США шляхом поширення дезінформації, спрямованої проти демократа Джо Байдена, а також намагається підірвати довіру американців до виборчого процесу.

Москва також намагається підірвати авторитет американського істеблішменту, який вона вважає антиросійським, заявив Рей, виступаючи в Комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США.

За словами Рея, найбільше занепокоєння викликає «постійний потік дезінформації», який може підірвати довіру до результатів виборів.

Президент США відреагував на заяву Рея у Twitter.

"Але Кріс, ти не бачиш активності з боку Китаю, хоча вона значно перевищує те, що робить Росія, Росія, Росія. Вони обоє, та інші, зможуть втручатись у вибори 2020 через нашу абсолютно вразливу оборудку із розсилкою бюлетнів (а можуть розсилатись і підробки?) без відповідних запитів з боку виборців. Поглянь на це", - заявив Дональд Трамп. Відповідний допис президента США у соціальній мережі Twitter був позначений нею зауваженням про те, що "голосування поштою є безпечним та захищеним".

Між тим конкурент Трампа на виборах президента США цієї осені заявив, що Росія понесе відповідальність за втручання у вибори.

Виступаючи в ефірі каналу CNN, Байден назвав втручання у вибори «порушенням суверенітету» і підкреслив, що, якщо він стане президентом, а розвідувальне співтовариство знайде докази російського втручання у вибори 2020 року, Москва «заплатить за це відповідну ціну».

Він не став наводити подробиці, зазначивши, що зараз було б «необачно» уточнювати деталі.

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