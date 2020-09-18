Директор ФБР, Трамп та Байден заочно обмінялись репліками щодо втручання Росії в американські вибори

Директор ФБР Крістофер Рей у четвер попередив, що Росія втручається у президентські вибори у США шляхом поширення дезінформації, спрямованої проти демократа Джо Байдена, а також намагається підірвати довіру американців до виборчого процесу.
Москва також намагається підірвати авторитет американського істеблішменту, який вона вважає антиросійським, заявив Рей, виступаючи в Комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США.
За словами Рея, найбільше занепокоєння викликає «постійний потік дезінформації», який може підірвати довіру до результатів виборів.
Президент США відреагував на заяву Рея у Twitter.
"Але Кріс, ти не бачиш активності з боку Китаю, хоча вона значно перевищує те, що робить Росія, Росія, Росія. Вони обоє, та інші, зможуть втручатись у вибори 2020 через нашу абсолютно вразливу оборудку із розсилкою бюлетнів (а можуть розсилатись і підробки?) без відповідних запитів з боку виборців. Поглянь на це", - заявив Дональд Трамп. Відповідний допис президента США у соціальній мережі Twitter був позначений нею зауваженням про те, що "голосування поштою є безпечним та захищеним".
Між тим конкурент Трампа на виборах президента США цієї осені заявив, що Росія понесе відповідальність за втручання у вибори.
Виступаючи в ефірі каналу CNN, Байден назвав втручання у вибори «порушенням суверенітету» і підкреслив, що, якщо він стане президентом, а розвідувальне співтовариство знайде докази російського втручання у вибори 2020 року, Москва «заплатить за це відповідну ціну».
Він не став наводити подробиці, зазначивши, що зараз було б «необачно» уточнювати деталі.
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