Жіноча збірна США з футболу стала чемпіонкою світу. Відео

У фінальному матчі в французькому Ліоні американки обіграли збірну Нідерландів з рухнком 2:0. Це вже четвертий рекордний чемпіонський титут для американської збірної. Переможці на полі тепер повертаюся у США, де на них чекає нова битва - за рівну з чоловіками оплату праці. У березні жіноча збірна подала в суд на федерацію футболу, звинувачуючи у дискримінації. У середньому жінки-футболістки заробляють у 2 з половиною рази менше ніж гравці чоловічої команди. Нагадаю, що чоловіча збірна США з футболу не потрапила на останній чемпіонат світу у Росії.