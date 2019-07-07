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Жіноча збірна США з футболу стала чемпіонкою світу. Відео

Жіноча збірна США з футболу стала чемпіонкою світу. Відео
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У фінальному матчі в французькому Ліоні американки обіграли збірну Нідерландів з рухнком 2:0. Це вже четвертий рекордний чемпіонський титут для американської збірної. Переможці на полі тепер повертаюся у США, де на них чекає нова битва - за рівну з чоловіками оплату праці. У березні жіноча збірна подала в суд на федерацію футболу, звинувачуючи у дискримінації. У середньому жінки-футболістки заробляють у 2 з половиною рази менше ніж гравці чоловічої команди. Нагадаю, що чоловіча збірна США з футболу не потрапила на останній чемпіонат світу у Росії.

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