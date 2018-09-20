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Повне інтерв’ю зі Святішим Патріархом Київської і всієї Руси-України Філаре́том. Відео

Повне інтерв’ю зі Святішим Патріархом Київської і всієї Руси-України Філаре́том. Відео
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Чому патріарх Філарет вважає, що процес надання Україні церковної автокефалії є незворотнім? Які два рішення має прийняти патріарх Варфоломій, аби Україна отримала томос? Чи є в лавах УПЦ МП прихильники створення єдиної Української православної церкви? Що означитиме надання автокефалії Українській православній церкві для православ’я в світі та які подальші кроки чекати від Путіна? Про все це - в інтерв’ю Святішого Патріарха Київський і всієї Руси-України Філаре́т журналістці Голосу Америки Тетяні Ворожко.

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