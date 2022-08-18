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Фінляндія підозрює, що два російські винищувачі порушили повітряний простір країни

Архівний відеокадр RU-RTR російського телебачення через АР - російський винищевач MiG-31. (RU-RTR Russian Television via AP)

Два російські винищувачі, як підозрюється, порушили повітряний простір Фінляндії в четвер, повідомило Міністерство оборони Фінляндії. Скандинавська країна прагне вступити в НАТО, через вторгнення Москви в Україну.

“Два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії над Фінською затокою біля Порвоо", - йдеться в заяві Міністерства.

ВПС Фінляндії направили "оперативну місію" для ідентифікації літаків і заявили, що фінська прикордонна охорона почала "попереднє розслідування".

Інцидент стався о 9:40 ранку (06:40 GMT) і тривав близько двох хвилин, коли літаки летіли на захід приблизно на один кілометр, повідомив AFP представник міністерства оборони.

Фінляндія , яка має спільний 1300-кілометровий східний кордон з Росією, після десятиліть військової позаблоковості, прагне стати домагаючись членства в Північноатлантичному альянсі в травні після того, як вторгнення Москви в Україну змінило стратегічні погляди в країні.

Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) у травні попередила, що «Росія має бажання» вплинути на процес подання Фінляндією заявки на вступ до НАТО і що «слід очікувати різноманітних спроб зробити це».

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  • Голос Америки

Генсек ООН: Запорізьку атомну станцію потрібно демілітаризувати

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі у Львові. Фото зроблене 18 серпня 2022 року. AP/Evgeniy Maloletka

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час спілкування із представниками медіа у Львові в четвер, 18 серпня, заявив, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризованою, а вся військова техніка та військові мусять бути виведені зі станції.

Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки на місці. Територію необхідно демілітаризувати. Треба сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

«Здоровий глузд має переважати, щоб уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку атомної станції. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції», - заявив Антоніу Гутерріш.

За словами генсека ООН, потрібна домовленість, щоб відновити статус Запорізької АЕС як суто цивільного об'єкта інфраструктури та забезпечити безпеку регіону.

«У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та безпековий потенціал для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва за умови домовленості Росії та України», - заявив Гутерріш.

Генсек ООН наполягає на тому, що військову техніку та військових необхідно вивести зі станції.

«Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки на місці. Територію необхідно демілітаризувати. Треба сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство», - заявив Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, що у Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. «Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.

Повідомляється, що сторони також обговорили «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС». «Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», – наголошує Зеленський.

Дивіться також: Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео

Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео
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Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео

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Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео

Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео
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Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео

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«Захоплення Запорізької атомної станції російськими силами становить серйозну загрозу […] міжнародній спільноті. Потрібно якнайшвидше уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Зеленський провів зустріч із Ґутеррішем: обговорили експорт зерна і «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС»

Фото: генеральний секретар СШША Антоніу Гутерріш і президент України Володимир Зеленський, 18 серпня 2022 року

У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.

«Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.

Повідомляється, що сторони також обговорили «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС».

«Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», – наголошує Зеленський.

В ООН не повідомляють подробиці зустрічі Ґутерріша та Зеленського

Перед цим Зеленський зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Палаці Потоцьких у Львові. За даними агенції «Анадолу», зустріч почалася близько 14:40.

17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Львова.

19 серпня генсекретар ООН має відвідати Одесу, а потім вирушить до Туреччини.

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  • Голос Америки

ЗСУ отримають доступ до даних мережі супутників, завдяки пожертвам 

Фото: українські військові на Донеччині, липень 2022 року. REUTERS/Глеб Гараніч

Міжнародна компанія супутникового моніторингу ICEYE підписала конракт з доброчинною організацією Сергія Притули, за яким уряд України отримає доступ до повних можливостей супутника ICEYE, який перебуває на орбіті, а також до сузір'я супутників SAR. Про це повідомили в компанії.

Україна буде використовувати можливості супутника для спостереження за регіоном, а керування супутником залишається за ICEYE, йдеться в повідомленні.

"Цією угодою ICEYE і надалі розбудовує зусилля з надання об'єктивної інформації та технологічної підтримки Україні, - заявив керівник ICEYE Рафаль Модржевські. - Ми переконані, що технологія SAR та її спроможності продовжать надавати додаткову значну цінність урядові України, і це стало можливим завдяки роботі Фонду Сергія Притули".

Компанія ICEYE керує найбільшою в світі мережею комерційних супутників SAR.

В Фонді Притули пояснили, що на цю угоду були використані кошти, зібрані на придбання БПЛА "Байрактар", які виробник погодився надати безкоштовно.

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Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео
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Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео

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Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео

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