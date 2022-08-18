Фінляндія підозрює, що два російські винищувачі порушили повітряний простір країни

Два російські винищувачі, як підозрюється, порушили повітряний простір Фінляндії в четвер, повідомило Міністерство оборони Фінляндії. Скандинавська країна прагне вступити в НАТО, через вторгнення Москви в Україну.

“Два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії над Фінською затокою біля Порвоо", - йдеться в заяві Міністерства.

ВПС Фінляндії направили "оперативну місію" для ідентифікації літаків і заявили, що фінська прикордонна охорона почала "попереднє розслідування".

Інцидент стався о 9:40 ранку (06:40 GMT) і тривав близько двох хвилин, коли літаки летіли на захід приблизно на один кілометр, повідомив AFP представник міністерства оборони.

Фінляндія , яка має спільний 1300-кілометровий східний кордон з Росією, після десятиліть військової позаблоковості, прагне стати домагаючись членства в Північноатлантичному альянсі в травні після того, як вторгнення Москви в Україну змінило стратегічні погляди в країні.

Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) у травні попередила, що «Росія має бажання» вплинути на процес подання Фінляндією заявки на вступ до НАТО і що «слід очікувати різноманітних спроб зробити це».