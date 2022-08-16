Прем’єр-міністерка Фінляндії: «Неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати поки Росія вбиває людей в Україні». Відео

«Неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами, дивитись на пам’ятки, поки Росія вбиває людей в Україні», - заявила прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії: «Це не війна російського народу, це війна Путіна. Багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом».