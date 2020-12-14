В США вакцинували від коронавірусу перших людей

В понеділок вранці в США стартувала кампанія щеплення від COVID-19. Однією з перших у країні, хто отримав вакцину виробництва Pfizer / BioNTech, стала медсестра з Нью-Йорка Сандра Ліндсі.

Сподіваюсь, це стане початком кінця дуже болісного періоду в нашій країні. Я хочу вселити довіру громадськості, що вакцина безпечна.

“Сьогодні я відчуваю надію та полегшення”, - сказала медсестра в коментарі журналістам, - “Я відчуваю, що одужання наближається. Сподіваюсь, це стане початком кінця дуже болісного періоду в нашій країні. Я хочу вселити довіру громадськості, що вакцина безпечна. Ми посеред пандемії, і кожен має докластися до того, щоб покласти цьому край”.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо на прес-конференції після початку вакцинації сказав: “Я вірю, що це зброя, яка закінчить цю війну”.

Президент США Дональд Трамп також відреагував на новини про перше щеплення. “Перша вакцина введена. Вітаю США! Вітаю світ!” - написав президент у своєму твіттері.

Фондові ринки також позитивно відреагували на новини про початок вакцинації у США.

Адміністрація США затвердила вакцину виробництва Pfizer / BioNTech для екстреного використання, в п’ятницю ввечері. Очікується, що в країні спочатку вакцинуватимуть медиків, які є на передовій боротьби із вірусом, а також мешканців будинків для людей літнього віку.

США стали шостою країною, яка схвалила цю вакцину після Великої Британії, Канади, Бахрейна, Саудівської Аравії та Мексики. Ця вакцина під час випробувань показала 95% ефективності проти COVID-19. Вакцину затвердили, попри занепокоєння щодо алергічних реакцій, які виникли у двох людей, що отримали щеплення у Великій Британії.

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