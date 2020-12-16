Сенат затвердив Джулі Фішер посолкою США в Білорусі - раніше лідерка опозиції Тихановська висловлювала застереження

Американський Сенат одноголосно схвалив призначення заступниці помічника держсекретаря по Західній Європі і Європейському Союзу Джулі Фішер новою посолкою США в Білорусі.

Фішер стане першою посолкою США у цій східноєвропейській країні з 2008 року.

Раніше Фішер виконувала особливі доручення, будучи тимчасовою повіреною у справах США в американському посольстві в Москві.

Призначення привітав виконавчий віцепрезидент аналітичного центру Atlantic Council Деймон Вілсон.

"Джулі - помітна кар'єрна дипломатка і готова до цього виклику. Вітання, Джулі! Нам потрібен уповноважений, щоб займатись Білоруссю, працювати із опозицією та наближати день, коли ми зможемо зібратись у Мінську", - твітує Вілсон.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська виступала проти передачі вірчих грамот Лукашенку.

"Ми б привітали рішення номінувати посла США у Білорусі. Критично важливо мати дипломатичного представника, який фокусуватиметься на Білорусі, - сказала Тихановська. - Але ми закликаємо не передавати вірчі грамоти Лукашенку. Важливо пам’ятати, що Лукашенко – нелегітимний лідер, і передача йому вірчих грамот легітимізує його. Тож це, передусім, відправить неправильний сигнал для Білоруського народу".

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