Apple Watch - майбутнє медицини, - американський лікар

Розумні годинники, що стежать за пульсом, диханням і загальним станом здоров'я свого власника, стануть майбутнім мединици, пише лікар Марк Зігел у колонці для видання Politico.

Зігел, професор медицини університету Нью-Йорка й відомий колумніст та телевізійний коментатор, привітав нещодавно представлені Apple Watch Series 4, яку широко обговорюють у соцмережах.

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Найпомітніша новація нового розумного годинника - здатність моніторити роботу серця, виводити на екран електрокардіограму його роботи, слідкувати за диханням. Якщо власник годинника впав і не рухається протягом хвилини, годинник за допомогою Siri автоматично дзвонить у службу невідкладної допомоги - 911, щоб оперативно викликати швидку, якщо, до прикладу, в людини стався напад.

Зігел пише, що пристрій не замінить повноцінну електрокардіограму у лікарні, однак зібрана інформація допоможе лікарям відслідковувати зміни у роботі серця.

Пристрій отримав сертифікацію Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США.

Пристрій, який зараз найчастіше використовують для занять спортом, може зацікавити людей, які стажать за здоров'ям свого серця. Інакше кажучи - компанія націлилась на пенсіонерів та пацієнтів, тобто багатомільярдний ринок медичних послуг у США. І колонка Зігела свідчить, що невдовзі цей пристрій радитимуть лікарі.

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