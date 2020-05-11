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Екс-чиновники Мін'юсту США засудили закриття справи проти колишнього радника Трампа

Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки генерал Майкл Флінн

Майже 2000 колишніх посадовців Міністерства юстиції США заявили, що засуджують міністерство та міністра юстиції Вільяма Барра за рішення зняти обвинувачення проти Майкла Флінна, колишнього радника президента Трампа з питань національної безпеки. Флінн визнав себе винним у тому, що брехав слідчим ФБР і пішов на угоду із обвинуваченням. Однак пізніше він відмовився від свого визнання провини.

У заяві говориться, Барр неодоноразово використовував міністерство як інструмент для просування персональних та політичних інтереснів Дональда Трампа. Колишні чиновники закликали міністра юстиції подати у відставку, попросили суд, який будет розглядати рішення Мін'юсту про закриття справи щодо Флінна уважно розглянути відповідне урядове подання.

Напередоні віце-президент США Майк Пенс заявив, що був би радий поверненню Флінна на роботу до адміністрації США. Президент Дональд Трамп зі свого боку 8-го травня привітав рішення Міністерства юстиції.

"Учора був великий день для правосуддя у США. Вітаю генерала Флінна, та багатьох інших. Я вірю, що це не кінець! Брудні поліцейські та корумповані політики - це погана комбінація!" - твітував президент США.

Трамп багаторазово звинувачував адміністрацію Барака Обами, високопосдовців ФБР, Міністерства юстиції у змові із Демократичною партією США з метою недопустити його обрання президентом у 2016-му році, а після - дискредитувати його та домогтися його відсторонення від влади.

Майже три роки тому Флінна було звинувачено у дачі неправдивих свідчень ФБР стосовно переговорів з тогочасним послом Росії у США. Звинувачення було висунуто в рамках розслідування спецпрокурором США Робертом Мюллером втручання Росії у президентські вибори у США. Тепер Міністерство юстиції зробило висновок про «повну відповідність» контактів Флінна з російським послом.

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Привітання з Днем матері: Піаніст грає на роялі із вантажівки, що їздить вулицями Сан-Паулу. Відео

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