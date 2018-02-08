Росія витратила мільйони на Клінтонів заради придбання стратегічного енергетичного підприємства у 2010-му році - свідок у Конгресі

Багаторічний інформатор Федерального бюро розслідувань заявив Конгресу у письмових свідченнях, що Росія спрямувала мільйони доларів для підтримки благодійної роботи екс-президента США Білла Клінтона, коли його дружина, на той час державний секретар США, Гілларі Клінтон проводила сумнозвісне "перезавантаження" відносин між США та Росією. Інформатор ФБР Даґлас Кемпбелл також розповів законодавцям, що уряд Росії цілеспрямовано намагався впливати на рішення, які ухвалювала адміністрація президента Барака Обами та державний секретар Гілларі Клінтон. Про це повідомляє видання The Hill, яке отримало доступ до письмових свідчень інфоратора для низки конгресових комітетів.

Значна части свідчень Кемпбелла стосується обставин продажу у 2010-му році урядом США стратегічно важливої для Америки канадської компанії Uranium One Росії.

Як відзначає видання, у своїх свідченнях Конгресу Кемпбелл твердить, що в особистих розмовах з ним російські посадовці багато розів наголошували, що очікують, що частина грошей, які вони щорічно платили американським лобістам, буде витрачено на підтримку благодійного проекту родини Клінтонів Global Initiative.

"Контракт вказував на чотири платежі у $750,000 протягом року. Очікувалось, що лобістська компанія APCO безплатно надаватиме підтримку Clinton Global Initiative у рамках зусиль, спрямованих на те, щоб створити сприятливе середовище, яке гарантує, що адміністрація Обами ухвалюватиме позитивні рішення з цілої низки питань від продажу компанії Uranium One до Угоди США-Росія щодо співпраці у царині ядерної енергетики", - наводить витримку зі свідчень інформатора The Hill.

Закидається, що Клінтон, яка на час підписання угоди була державним секретарем США, а до того впливовим сенатором США, на займаних нею посадах сприяла сторонам, які виявляли щедрість до фундації родини Клінтонів та її чоловіка

Матеріал видання наголошує, що Кемпбелл користується авторитетом у ФБР, яке високо цінувало надані ним дані. При цьому у Демократичній партії США та лобістській компанії, яку назвав Кемпбелл, заперечили його свідчення.

Завдяки схваленню адміністрацією Обами продажу канадської видобувної компанії Uranium One російській держкорпорації «Росатом» у 2010-му році, Москва отримала контроль більш ніж над 20% поставок американського урану.

В останні роки у США гучно зазвучали звинувачення, що продаж став можливим завдяки хабарям, які отримала від Росії благодійна фундація Клінтонів та щедрим гонорарам чоловіку Гілларі, Біллу Клінтона за промови. При цьому закидається, що Клінтон, яка на час підписання угоди була державним секретарем США, а до того впливовим сенатором США, на займаних нею посадах сприяла сторонам, які виявляли щедрість до фундації родини Клінтонів та її чоловіка.

Розслідування обставин продажу Uranium One Росії прихильники Трампа називають чи не найбільшим корупційним каналом в історії США

Кемпбелл наголошує, що росіяни вихвалялись тим, як легко Росія здобувала перевагу над США на ринку урану і наскільки поступливою була адміністрація Обами у даному питанні.

Інформатор прямо обвинуватив чиновників адміністрації Обами в ухваленні рішень, які сприяли ядерній індустрії Росії. Метою останньою, за словами Кемпбелла, було отримання стратегічної переваги над США.

Розслідування обставин продажу Uranium One Росії прихильники президента США називають чи не найбільшим корупційним каналом в історії США. При цьому критики Трампа кажуть, що таким чином у нього намагаються відвернути увагу від розслідування щодо буцімто змови його власного виборчого штабу із Росією на виборах 2016-го року.

У жовтні 2017-го року Ньют Ґінґріч, колишній спікер Палати представників Конгресу США (1995-1999 рр.), американський політичний коментатор та автор, прихильник президента США Дональда Трампа заявив, що у зв'язку із початком розслідування у Конгресі щодо угоди 2010-го року, відповідно до якої адміністрація Барака Обами схвалила продаж канадської видобувної компанії Uranium One російській держкорпорації «Росатом», США знаходяться на порозі найбільшого корупційного скандалу в історії країни.

"Великою іронією цієї ситуації може стати те, що в результаті Дональд Трамп буде повністю очищений від підозр (у змові із Росією - прим. ГА), натомість у центрі опиняться ті, хто його атакували", - відзначив Ґінґріч в інтерв'ю на калані Fox News. Ґінґріч є автором книги "Зрозуміти Трампа", яку називають компліментарною щодо президента США.

Президент США і сам розбив заяви, які вказують, що він бачить у розслідуванні щодо Uranium One можливість викриття корупції попередньої адміністрації.

Минулого жовтня - після того, як стало відомо, що інформатор ФБР, отримав право свідчити перед Конгресом щодо обставин продажу Росії канадської компанії Uranium One - Трамп заявив, що широкий загал у США не бачить підстав вірити в існування змови між його командою та Кремлем, натомість має підстави вважати, що мала місце змова із Гілларі Клінтон.

"Тепер широкий загал погоджується, що після численних місяців ДОРОГОГО розслідування встановлено, що не було змови між Росією та Трампом. Мала місце змова з Гілларі Клінтон", - заявив президент США у Twitter.

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