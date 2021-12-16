Іноземна дезінформація розпалює страхи насильства у США

За словами високопосадовця Міністерства національної безпеки США, зусилля іноземних розвідувальних служб і глобальних терористичних організацій щодо поширення дезінформації в Сполучених Штатах, є ефективними і викликають нові побоювання щодо терористичної атаки у найближчі тижні.

Дане попередження значною мірою відповідає змісту нещодавного антитерористичного бюлетеня Міністерства національної безпеки від листопада, і надійшло у час, коли країна готується з одного боку - до різдвяних і новорічних свят, а з іншого - до річниці штурму Капітолію США 6 січня 2021-го року.

"Загроза є більш мінливою", — заявив на віртуальному форумі в середу Джон Коен, голова Управління розвідки та аналізу у Міністерстві національної безпеки.

"Ми досягли прогресу. Ми прогресуємо щодня, – додав Коен. - Але перед нами ще значний шлях".

Урядовий антитерористичний бюлетень від листопада попереджав, що США зіткнулися з «значною загрозою» з боку внутрішніх екстремістів, яка триватиме до кінця 2021 року і пошириться на початок 2022 року.

Під час форуму, організованого Програмою Університету Джорджа Вашингтона з екстремізму, Коен заявив, що ризики стали більш непередбачуваними через "значний рівень активності іноземних розвідувальних організацій", багато з яких набирають обертів завдяки невпинним кампаніям з дезінформації, які він описав як постійні та дуже складні.

"На мою думку, це середовище стає більш нестабільним, через те, що наративи, які просуваються цими суб’єктами, швидко потрапляють у основну медіа-екосистему, де їх розширюють громадські діячі, ЗМІ, уряд", - заявив він.

"Їхня мета може бути політичною або базуватись на рейтингах, - сказав Коен. - Але в нинішньому середовищі загроз, чим ширше ці наративи поширюються, тим вище ймовірність того, що вони будуть спожиті особою, яка використовуватиме їх як виправдання для насильства".

Інші попередження

Коен вже не вперше попереджає про небезпеку дезінформації з боку іноземних спецслужб і терористичних груп. Його стурбованість поділяють і інші.

Міністр національної безпеки Алехандро Майоркас попередив у вівторок про «серйозні та значні» наслідки поширення дезінформації.

«Неправдиві наративи становлять загрозу нашій безпеці», – сказав Майоркас під час технологічного форуму Bloomberg. «Нам потрібно, щоб наші лідери активізувалися та боролися проти цього явища, бо слова лідерів мають дуже велике значення. Вони можуть бути дуже впливовими в публічному дискурсі».

Колишні співробітники розвідки та аналітики розповіли "Голосу Америки", що основу для зусиль з дестабілізації було закладено перед виборами 2020 року, зокрема Росія зуміла популяризувати серед американської аудиторії крайніх правих і крайніх лівих низку діячів, які прагнуть розширення свого впливу.

"Загалом йдеться про те, щоб дружні до Кремля чи Пекіна наративи повторювались у провідних ЗМІ, що є кінцевою кінцевою метою тих, хто веде кампанії шкідливого впливу", – сказав Голосу Америки Брет Шафер, співробітник з цифрової дезінформації вашингтонської організації "Альянсу захисту демократії".

"Набагато ефективніше, щоб повідомлення надходили з відомих і надійних джерел у суспільстві, ніж ззовні, тому впливові особи та ЗМІ вже давно є мішенню для тих, хто прагне вплинути на громадську думку Америки", – додав він.

Офіційні особи США вважають, що Іран та Китай скопіювали, із різним ступенем успіху, російський підхід щодо дезінформації.

У липні минулого року гігант соціальних мереж Facebook оголосив, що нейтралізував іранську кампанію з впливу, відому як Turtoiseshell, яка мала на меті маніпулювати американськими військовими та оборонними підрядниками в соціальних мережах.

Ці зусилля Тегерану мали місце після кампанії спрямованої на залякування американських виборців з використанням електронної пошти, яку було запущено напередодні виборів у США 2020 року.

А ще в березні 2020 року високопосадовці Держдепу заявили, що Росія, Китай та Іран знаходять способи посилити кампанії дезінформації один одного щодо походження та поширення коронавірусу, який викликає COVID-19.

За словами американських офіційних осіб та аналітиків, подібні зусилля продовжують набирати популярності, а низка супротивників США зосередились на експлуатації низки тих самих проблем, щоб охопити вразливих американців і, можливо, вплинути на них.

"Перша частина полягає в тому, чи можете ви згуртувати аудиторію, щоб зробити щось жахливе або змінити голосування чи щось подібне, що є довготривалою кампанією", — сказав Голосу Америки Клінт Уоттс, старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики.

Уоттс, колишній спеціальний агент ФБР, сказав, що друга частина цих операцій впливу потенційно ще більш небезпечна.

"Це гострий сценарій, який означає прикриття акаунтів [соціальних мереж], щоб вони виглядали і розмовляли як американці в місцях, де вони знають, що є люди, схильні до насильства", – сказав він. "Це гра чисел. … Ви кидаєте ідею, і якщо ваша аудиторія досить велика, і чим більша аудиторія її отримує, тим більше шансів, що хтось із них підхопить це і почне працювати з нею".

Найкращий захист: поінформовані громадяни

Високопосадовці правоохоронних органів США висловили занепокоєння, хоча минулого березня директор ФБР Крістофер Рей сказав, що зусилля бюро можуть дати лише обмежений результат.

"Зрештою, жодне розслідування ФБР само по собі не може у достатній мірі захистити нашу країну від цієї загрози, — сказав Рей. - Наш найкращий захист — це добре інформована громадськість".

Тим не менш, Коен, високопосадовець Міністерства національної безпеки, у середу вказав на те, що допомогти американській громадськості побачити деякі з цих операцій впливу - складно.

"Намагання поінформувати громадськість, що залежно від того, звідки вони отримують інформацію, вони можуть бути об’єктами дезінформації - це найбільша проблема, з якою ми стикаємося зараз, – сказав Коен. - Частина нашого населення не повірить тому, що їм каже уряд".

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