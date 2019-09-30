Екс-радник Трампа з нацбезпеки озвучив попередження щодо Північної Кореї

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який нерідко виступає з різкою критикою на адресу керівництва Північної Кореї, заявив, що ця країна не відмовиться від ядерного арсеналу в нинішніх умовах, і що протистояння з Пхеньяном зайшло у глухий кут.

«Час працює проти тих, хто виступає проти поширення ядерної зброї, і розслаблене ставлення до часу є перевагою для таких країн, як Північна Корея та Іран», - заявив Болтон, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Болтон заявив, що КНДР ніколи з власної волі не відмовиться від ядерної зброї. Він також відзначив, що, на його думку, Кім Чен Ин зробить все можливе, щоб зберегти ядерну зброю.

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