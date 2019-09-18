Україна погодилась на «формулу Штайнмайєра». Що вона передбачає?

Формула передбачає затвердження особливого статусу окупованих районів Донецької та Луганської областей через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна погодилась на так звану “формулу Штайнмайєра” для врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Однак слід розуміти, що це - лише одна складова загального процесу за Мінськими домовленостями, і вона не означає припинення війни.

Формула Штайнмайєра названа за прізвищем нинішнього президента, а перед цим - очільника МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра. Вона не має чітко окреслених умов, але загалом передбачає затвердження особливого статусу окупованих районів Донецької та Луганської областей через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ.

Коротко і по пунтках розповідаємо, що включають в себе ці стандарти ОБСЄ.Згідно з міжнародними стандартами, вибори можуть вважатись чесними та демократичними, лише якщо дотримані такі умови:

Вільне волевиявлення покладено за основу повноважень і легітимності уряду. В ході вибрів має бути забезпечене право будь-яких громадян обирати і бути обраним.

Чесні вибори мають забезпечувати рівні умови для усіх учасників виборчого процесу. Голоси усіх громадян мають однакову цінність. Для проведення демократичних виборів має бути дотримання прав людини та відсутність дискримінації за політичними поглядами, раси, статі, мови, релігії, соціального статусу тощо.

Для проведення виборів мають бути належні безпекові умови. Вони не можуть проводитись за наявності іноземних військ та найманців.

Держава має створити всі умови для проведення передвиборчої кампанії в атмосфері свободи та рівності, не вдаючись до адміністративного впливу, насилля, залякувань або погроз помсти кандидатам, партіям чи виборцям;

Кандидати та політичні партії повинні мати безперешкодний доступ до засобів масової інформації без дискримінації, а державні медіа мають надавати збалансовану інформацію у достатньому обсязі, аби виборці могли зробити вибір на основі всієї отриманої інформації. Всі ЗМІ повинні мати можливість висвітлювати передвиборчу кампанію вільно, без втручання влади чи запровадження нею необґрунтованих обмежень.

Ніщо не повинно заважати кандидатам вільно представляти свої погляди, а виборцям — долучатися до передвиборчої кампанії та ознайомлюватися або обговорювати ці погляди.

Мають бути створені умови для таємного голосування, чесного підрахунку голосів та чесного і своєчасного інформування громадськості про результати виборів. Процеси голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів повинні відбуватися без фальсифікацій чи маніпуляцій.

Для проведення чесних виборів мають бути допущені міжнародні спостерігачі - в період до проведення виборів, в день їх проведення і в період після їх закінчення. Міжнародне спостереження повинне проводитися з повагою до суверенітету країни.

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