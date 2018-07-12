Опубліковано фото Манафорта у в'язниці

Про це повідомив речник офісу шерифа Александрії. На фото Манафорт спокійно дивиться у камеру. Видно його волосся з сивиною, на обличчі - легка неголеність. Фото зроблено після чотирьох тижнів відбування покарання у в’язниці містечка Варшава, що у штат Вірджинія, майже за сто миль від столиці.

Серед іншого, Манафорта звинувачують у відмиванні грошей та банківських махінаціях. 15-го червня федеральна суддя у Вашингтоні відправила колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до в'язниці до часу проведення над ним судового процесу у вересні.

Через важливість ув’язненого, Манафорт знаходитиметься під захистом, що обмежуватиме його контакт з іншими ув'язненими

За словами шерифа, «через важливість ув’язненого, Манафорт знаходитиметься під захистом, що обмежуватиме його контакт з іншими ув'язненими».

Напередодні з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната.

Суд над Манафортом на підставі пов’язаних звинувачень має розпочатися 25 липня у Вірджинії. Екс-радник українського президента Януковича заявив про свою невинність у всіх висунутих проти нього обвинуваченнях, включно зі змовою проти Сполучених Штатів.

8 червня у США проти Манафорта та його «партнера» Костянтина Килимника висунуто офіційні обвинувачення у перешкоджанні правосуддю у зв’язку зі справою, пов’язаною з роботою в Україні на підтримку Януковича.

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