У Франції мер Ніцци назвав терористичним нападом убивство трьох людей у церкві

Французька поліція повідомила про загибель трьох осіб в результат нападу в церкві у місті Ніцці на півдні країни.

Мер міста Крістіан Естрозі сказав, що нападник з ножем вигукував клич «Аллах акбар» і заявив, що йдеться про «терористичний напад у серці базиліки Нотр-Дам».

Поліція стріляла у підозрюваного і затримала його.

Прем’єр-міністр Жан Кастек оголосив підвищений стан тривоги в країні, а президент Еммануель Макрон поїхав до Ніцци.

Поліція не повідомила про мотив нападу, але він стався на тлі інших інцидентів у Франції і протестів у низці мусульманських країн після того, як президент Макрон виступив на захист публікації карикатур, що вважаються образливими стосовно символу ісламу - пророка Магомета.

Після нападу в Ніцці британський прем’єр-міністр Борис Джонсон написав у Twitter, що Велика Британія «непохитно стоїть з Францією супроти терору і нетерпимості».

Туреччина, яка в останні дні гостро критикувала Францію за те, що в Анкарі називали ворожістю до ісламу, засудила «дикунський» напад з ножем.

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