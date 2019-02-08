Чому Париж свариться з Римом і відкликає посла з Італії?

Франція пішла на небувалий з часів Другої світової війни крок, відкликавши свого посла з Італії, та засвідчивши поглиблення суперечностей між урядом президента Еммануеля Макрона та новим урядом Італії, який зараз очолюють політики, що проголошують себе альтернативою до панівних політичних сил у Європі.

Приводом для дипломатичного демаршу стала зустріч заступника прем’єр-міністра Італії Луіджі Ді Майо з представниками французького протестного руху “жовтих жилетів” у четвер під Парижем.

Франція назвала цю зустріч втручанням у внутрішні політичні справи.

Відкликання посла стало черговою ознакою тертя між Парижем та Римом, де у червні 2018 року до влади прийшла коаліція популістського Руху п'яти зірок та правої партії Ліга (колишня Північна ліга).

Минулого місяця Ді Майо дорікнув, що Франція ніколи не припиняла колонізацію африканських країн.

Чільним представником Ліги в італійському уряді є міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні, відомий антиіммігрантською позицією і прихильністю до президента Росії Путіна.

У цих питаннях заяви Сальвіні майже повністю співпадають з промовами Марін Ле Пен, суперниці Макрона на правому краю французького політикуму.

Італія - одна з небагатьох країн ЄС, яка найпослідовніше виступала за скасування європейських санкцій, запроваджених проти Москви у відповідь на захоплення Росією Криму та за російські дії на сході України.

Рецесія, вибори Європарламенту, міграція

Італія потерпає від затяжних економічних проблем, а останні статистичні дані засвідчили рецесію італійської економіки.

Рух п’яти зірок пообіцяв виборцям покращення добробуту, але економічні негаразди означають, що необхідні гроші доведеться виділяти зокрема за рахунок збільшення бюджетного дефіциту.

Руки італійського уряду частково зв’язані правилами Європейського монетарного союзу, бо Італія використовує євро.

Теперішні політики у Римі сподіваються здобути більше союзників у Брюсселі в результаті виборів Європейського парламенту у травні.

Луіджі Ді Майо зустрічався під Парижем з представниками французьких “жовтих жилетів”, які зареєструвалися кандидатами на європейських виборах.

Урядовий партнер Ді Майо, Сальвіні, вимагає, щоб Франція не повертала в Італію біженців, та щоб інші країни ЄС зменшили тягар італійцям, які змушені давати раду міграційному потоку до Європи через Середземне море.

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