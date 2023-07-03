"Підтримка і єдність". Глава МЗС Франції Колонна - про розмову з Кулебою в контексті майбутнього саміту НАТО

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила про "підтримку і єдність", яку демонструє її країна Україні напередодні саміту НАТО, що має відбутися наступного тижня у Литві.

Про це французька урядовиця поінформувала главу МЗС України Дмитра Кулебу під час телефонної розмови у понеділок, 3-го липня.

"Новий обмін з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Підтримка і єдність. Чергова гарна розмова з главою МЗС України Дмитром Кулебою, зокрема, з огляду на майбутній саміт НАТО", – написала у Twitter Колонна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твіті прямо написав, що у центрі його телефонної розмови з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною було питання "перспективи членства України в НАТО".

"Я вдячний Франції за непохитну підтримку України. Я наголосив, що вільнюський саміт має продемонструвати силу, зокрема, на тему законного місця України в НАТО", – твітує український міністр.

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон вперше закликав НАТО надати Україні "шлях" до членства в альянсі вже під час вільнюського саміту, що має відбутися 11-12 липня у столиці Литви.

Перебуваючи у Словаччині, Макрон сказав, що дискусії відбуваються і продовжаться на саміті альянсу в Литві в липні. Він визнав, що буде важко досягти консенсусу щодо повноправного членства, але наполягає, що все ж «шлях до членства» Україні потрібно відкрити уже у Вільнюсі.

Доки Україна стане членом альянсу, Париж хоче, щоб НАТО запропонувало Україні модель, схожу на безпекові стосунки США та Ізраїлю, коли Вашингтон має багаторічні зобов’язання щодо надання єврейській державі конкретної зброї та підтримки.

Наприкінці червня французька газета Le Mond повідомила, що на засіданні французької Ради оборони в Єлисейському палаці переглянули можливість вступу Києва до НАТО, яку раніше відкидав Париж разом з Берліном. Це посилить тиск на Росію в той час, коли український контрнаступ зазнає труднощів, вважає газета.

Разом з тим, тверда позиція Франції, яка тепер наполягає на конкретному шляху приєднання України до військового альянсу НАТО, включно з визначенням етапів і оцінкою поступу, викликає напругу у стосунках з Німеччиною, яка закликає до обережності в обговоренні членства на тлі війни, що триває з Росію, пише агентство Bloomberg.

Наприкінці червня Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідею про швидкий вступ до НАТО. Раніше сьогодні з паном Шольцом мав телефонну розмову президент України Володимир Зеленський.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Велика Британія виступає за вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.

Виступаючи у Вашингтоні минулого тижня координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що майбутнє України – в НАТО, але не уточнив, чи на саміті у Вільнюсі Україна отримає будь-які перспективи щодо членства.

Він нагадав, що у Бухарестській декларації, ухваленій на саміті НАТО у 2008 році було сказано, що в майбутньому Україна стане членом НАТО. Але декларація не зазначила, коли та за яких умов Київ може приєднатися до альянсу.

У Бухаресті тодішній президент США Джордж Буш виступав за надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. За нинішніх умов Вашингтон виступає за підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" у війні проти Росії, але не вважає, що розмова про членство є на часі.