Ще один законодавець США іде у відставку на тлі секс-скандалу

Лідери обох партій закликали сенатора-демократа Ела Франкена покинути свою посаду





Сенатор Ел Франкен заявив, що подасть у відставку «у найближчі тижні» на тлі наростаючого скандалу через звинувачення в сексуальних домаганнях. Франкен - вже другий демократ, який цього тижня оголосив про намір подати у відставку через підозри в непристойній поведінці.



Понад двадцять сенаторів-демократів закликали Франкена залишити посаду після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що колишня співробітниця Конгресу поскаржилася на нього за спроби насильно поцілувати її в 2006 році.



Звинувачення проти Франкена вперше прозвучали минулого місяця, коли з Лос-Анджелеса журналістка і колишня модель Ліенн Туїда заявила, що він намагався насильно поцілувати її під час підготовки благодійного концерту для американських військовослужбовців на Близькому Сході в 2006 році. Пізніше вона також розповіла, що Франкен схопив її за груди, коли вона заснула на борту літака, і на підтвердження опублікувала фотографію.



Це сталося за два роки до того, як Франкен вперше був обраний до Сенату, однак з тих пір ще кілька жінок заявили, що той дозволяв собі недоречні дотики, коли вони фотографувалися з ним на різних заходах.



У вівторок найстаріший член Палати представників, демократ від штату Мічиган Джон Коньєрс, також вирішив покинути свій пост через звинувачення в домаганнях. Лідери обох партій в Палаті представників закликали його подати у відставку після того, як кілька колишніх співробітниць звинуватили його в сексуальних домаганнях на протязі декількох років.



Скандали навколо сексуальних домагань вирують в США вже кілька тижнів. Десятки впливових чоловіків зі світу політики, бізнесу, Голлівуду і ЗМІ втратили роботу через оповідань жінок про домаганнях з їх боку.

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