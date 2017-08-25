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В уряді Канади привітали припинення вогню з приводу 1-го вересня на Сході України

Обстріли мають припинитись негайно так, щоб це припинення можна було підтвердити

Міністр закордонних справ Канади, активний член української громади, Христя Фріланд привітала на своїй сторінці у Twitter припинення вогню на Сході України з приводу початку шкільного року.

"Канада вітає припинення вогню на Сході України з приводу початку навчального року. Обстріли мають припинитись негайно так, щоб це припинення можна було підтвердити. Ми наголошуємо на повній підтримці суверенітету", - заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Раніше, як повідомляє УП, трьохстороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО підтвердила прихильність введення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.00 25 серпня.

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