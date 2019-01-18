Актора, який зіграв сержанта у "Суціальнометалевій оболонці", поховали на військовому кладовищі в Арлінгтоні

На військовому кладовищі у передмісті Вашинтона Арлінгтоні сьогодні урочисто поховали рештки американського актора Лі Ермі, який був найбільш відомий за роллю Хартмана, суворого сержанта учбової частини, у стрічці "Суцільнометалева оболонка".

У стрічці, яка розповідає про війну США у В'єтнамі, Хартман - жортский вихователь новобранців, який не гребує ані моральним приниженням солдатів в учбовій частині, ані фізичним насильством. Один із персонажів стрічки під тиском божеволіє і вбиває Хартмана та себе самого. Попри це, даний надзвичайно переконаливий образ, схоже, полюбився багатьом військовим.

Так Корпус морської піхоти США у відео, присвяченому похованню Лі Ермі, процитував окремі вислови зіграного ним персонажа.

Ермі помер навесні 2018-го року, але його рештки поховали на Арлінгтонському кладовищі лише тепер.

Лі Ермі свого часу сам відслужив у Корпусі морської піхоти США 11 років (1961 - 1972), і серед іншого виконував там ту саму функцію, що і зіграний ним персонаж. Актор отримав за створений ним образ премію "Золотий глобус". Протягом кар'єри актора він багаторазово грав військових.

Він відомий також частими візитами до військових частин і був популярний серед військовослужбовців.

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