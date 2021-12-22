Посли G7 розчаровані зривом призначенння глави САП

Посли країн "Великої Сімки" відреагували на черговий зрив у доборі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як мовиться в спільній заяві, "Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника".

Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

Як вони наголосили, "Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією".

Напередодні, у віторок 21 грудня конкурсна комісія відмовилась затвердити кандидата на посаду керівника САП, який переміг у конкурсі.

Переможцем, що набрав найбільше балів, виявився детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Його суперник, прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк (якого називають кандидатом від Офісу президента), на конкурсі набрав менше балів.

Однак члени конкурсної комісії не проголосували за визнання Клименка головою САП.

Обрати керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури в Україні не можуть ось уже більше року, відколи екс-очільник САП Назар Холодницький у серпні 2020-го звільнився з посади.

Під час зустрічі у Вашингтоні у вересні цього року президенти США і України домовились, що керівник САП буде обраний "негайно". Україна також взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, що новий антикорупційний прокурор буде обраний до кінця 2021 року. Створення незалежної антикорупційної прокуратури було однією з ключових вимог для встановлення безвізового режиму України з ЄС.

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