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Гарячі гроші: в чому їх небезпека для курсу гривні | Гроші та ринки

Гарячі гроші: в чому їх небезпека для курсу гривні | Гроші та ринки
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Чим гарячі гроші небезпечні для України?

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Пояснюємо в нашій новій рубриці «Гроші та ринки»

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