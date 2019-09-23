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Гарячі гроші: в чому їх небезпека для курсу гривні | Гроші та ринки
58 хвилин тому
Оксана Бедратенко
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1080p | 34,9MB
Чим гарячі гроші небезпечні для України?
Гарячі гроші: в чому їх небезпека для курсу гривні | Гроші та ринки
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