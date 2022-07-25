"Газпром" далі зменшує постаки газу до Європи

Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс засудив створення Москвою продовольчої кризи у світі та поширення нею дезінформації, з метою використати цю кризу із політичною метою.

«Російські чиновники відкрито визнають на російському телебаченні, що створення продовольчої кризи є однією зі стратегічних цілей Росії», - сказав він в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Голосу Америки Press Conference USA Керол Кастел.

За його словами, росіяни намагаються продемонструвати світові, наскільки жахливими для них можуть бути наслідки затяжної війни Росії проти України, щоб вони були зацікавлені у тому, аби Росія змінила свою політику щодо блокування продуктів харчування України, та стали на бік Росії.

«Страшно чути, як вони це говорять. Це «голодні ігри», організовані Росією, і ми повинні зупинити ці «голодні ігри». Вони не будуть шантажувати світ», - сказав Ламбрінідіс, колишній міністр закордонних справ Греції.

Посол заперечив й інший дезінформаційний наратив, який розповсюджує Росія, мовляв, продовольча криза триває через накладені на неї санкції ЄС. «Це абсурд і абсолютна неправда», - сказав він.

«Саме війна Росії ліквідувала експортні можливості України; український експорт становив переважну більшість експорту низки африканських та інших країн. І коли Україну бомблять, її продовольчі поставки стають навмисними цілями, коли блокуються можливості компаній вивозити це зерно через Чорне море, і коли Росія – що ще гірше, від чого в мене волосся стає дибки - краде чимало українського зерна на експорт, ви постаєте перед ситуацією, коли немає жодних сумнівів, що це криза створена людиною. І ця людина має ім’я, і це ім’я Путін», - наголосив Ламбрінідіс.

Посол вказав, що санкції ЄС не стосуються спроможності України чи Росії експортувати продовольство та добрива по всьому світу, а Росія сама обмежує експорт свого продовольства та встановлює високі тарифи, що надалі збільшує ціни на продовольство та загострює харчову кризу.

Ламбрінідіс розповів, що високий представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель розіслав лист в африканські країни, пропонуючи їм повідомляти про ситуації, коли саме санкції ЄС створюють для них проблемні ситуації із постачанням продовольства.

«Коли ми попросили навести конкретні приклади, дотепер ми не отримали жодного листа або повідомлення від посольств, у якому санкції б вказувалися як причина продовольчої кризи в Африці», - розповів Ламбрінідіс.

Також, розповів він, ЄС надало пряму допомогу країнам Північної, Східної та Екваторіальної Африки для полегшення наслідків браку продовольства на мільярдери доларів – як прямої харчової допомоги, так й допомоги африканським фермерам.

Крім цього ЄС надає допомогу Україні для створення потужностей для зберігання зерна.

«Близько 20 мільйонів тонн зерна сьогодні застрягли в сховищах в Україні через вторгнення Росії. І воно може згнити. А оскільки українські аграрії зараз сіють наступний урожай, їм не буде куди цей урожай подіти, і це створить ще більше проблем. Отже, це - цинічна Росія. Але ми робимо все можливе, щоб це зупинити», - додав він.

Крім, цього в інтерв’ю, яке записувалося ще до підписання Стамбульських угод, Ламбрінідіс наголосив, що ЄС працює над збільшенням альтернативних шляхів експорту українського зерна.

«Зрозуміло, чому виникла буря. І решті світу також має бути ясно. Пане Путін, припиніть вашу смертоносну, незаконну, жорстоку спробу стерти Україну та її народ з мапи світу. Зупиніть свою війну. І в процесі зупинить всі жахливі наслідки, які ви навмисно спричиняєте тією війною», - закликав Ламбрінідіс.

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною з метою розблокування експорту українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси, поставивши виконання угод під сумнів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ця атака «ставить під серйозний сумнів прихильність Росії угоді [підписаній у п’ятницю] та підриває роботу ООН, Туреччини та України з доставки критично важливих продуктів харчування на світові ринки». ООН та ЄС також засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. На тлі обстрілів порту, в понеділок на Чиказькій біржі на 3,6% зросли ціни на фьючерси на вересневі поставки пшениці, повідомляє CNBC.

Раніше у понеділок, 25 липня, адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер сказала, що хоча вони сподіваються, що підписана в Стамбулі у п’ятницю угода спрацює, у США працюють над "планом Б" для експорту українського зерна. Цей план включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.

Більше 18 мільйонів людей потребують негайної гуманітарної допомоги, в основному через посуху, і ця проблема погіршується через війну Росії в Україні, йдеться в повідомленні USAID. США оголосили, що надають майже 1,3 млрд допомоги на подолання голоду в країнах Африканського рогу.

У понеділок, 25 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває із візитом в Республіці Конго, після чого відправиться до Уганди та Ефіопії. Він вже побував в Єгипті у неділю.

У колонці, опублікованій у газетах цих чотирьох країнах Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок, повідомляє Reuters.

«Ми цінуємо виважену позицію Африки щодо ситуації в Україні та навколо неї», — написав він у колонці, додавши, що африканські країни зазнали «безпрецедентного» тиску Заходу, щоб приєднатися до санкцій.

Деяка інформація надійшла від агентства Reuters.