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"Газпром" далі зменшує постаки газу до Європи
Російський "Газпром" заявив в понеділок, що скоротить поставки газу до Німеччини навпіл, починаючи з середи, 27 липня. Наразі "Північний потік-1" працює на 40% потужності.
Це зменшить поставки газу до 20% потужностей газопроводу. Скрочення поставок російського газу до Європи призвело до різкого зростання цін на газ, а також зростання непевності щодо запасів газу на зимовий період. Європейський Союз закликав країни-члени на 15% скоротити споживання газу. Як повідомляв Reuters, щоб підготуватись до потенційного скорочення поставок з Росії, ЄС також хоче залучити додаткові поставки газу з Нігерії.
В понеділок в російській компанії пов'язали зупинку ще однієї турбіни зі складнощами, що виникли у ремонті турбін у зв'язку з санкціями. Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він пов'язав це з тим, що Росія через санкції не могла повернути турбіну, яку Siemens Energy відправив до Канади на ремонт.
Уряд Німеччини відхилив таке пояснення "Газпрому" щодо скорочення поставок газу. В ЄС неодноразово заявляли, що такі російські заяви - лише прикриття для політично вмотивованого рішення про зменшення поставок газу до Європи.
На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни до Німеччини. Раніше в коментарі вашингтонському центру "Атлантична Рада", голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко розкритикував Захід за позицію щодо турбін: "Турбіни не були критично важливими, що підтвердив німецький уряд. Путін мав інші варіанти - поставки через Польщу чи збільшення поставок через українську транзитну систему". Вітренко вважає, що Путін може піти на повну зупинку поставок газу до Європи, якщо він таким чином зможе змусити Захід піти на поступки".
Тимчасом в самому НАК "Нафтогазі" заявляють про ризик "жорсткого дефолту". Компанія в понеділок не отримала схвалення від кредиторів щодо пропозиції про відтермінування виплат за єврооблігаціями. Щоб забезпечити вчасні боргові виплати, "Нафтогаз" звернувся до Кабінету Міністрів України за схваленням оплати і попередив про ризик "жорсткого дефолту" у випадку неотримання такого дозволу, йдеться в повідомленні "Нафтогазу".
Європа отримує з Росії близько 40% газу, який вона споживає. Цей газ постачається через чотири трубопроводи: український, білорусько-польський, "Північний потік-1" та Турецький потік.
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Посол ЄС у США: Африканські та інші країни мають зрозуміти, ці «голодні ігри» влаштувала Росія
Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс засудив створення Москвою продовольчої кризи у світі та поширення нею дезінформації, з метою використати цю кризу із політичною метою.
«Російські чиновники відкрито визнають на російському телебаченні, що створення продовольчої кризи є однією зі стратегічних цілей Росії», - сказав він в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Голосу Америки Press Conference USA Керол Кастел.
За його словами, росіяни намагаються продемонструвати світові, наскільки жахливими для них можуть бути наслідки затяжної війни Росії проти України, щоб вони були зацікавлені у тому, аби Росія змінила свою політику щодо блокування продуктів харчування України, та стали на бік Росії.
«Страшно чути, як вони це говорять. Це «голодні ігри», організовані Росією, і ми повинні зупинити ці «голодні ігри». Вони не будуть шантажувати світ», - сказав Ламбрінідіс, колишній міністр закордонних справ Греції.
Посол заперечив й інший дезінформаційний наратив, який розповсюджує Росія, мовляв, продовольча криза триває через накладені на неї санкції ЄС. «Це абсурд і абсолютна неправда», - сказав він.
«Саме війна Росії ліквідувала експортні можливості України; український експорт становив переважну більшість експорту низки африканських та інших країн. І коли Україну бомблять, її продовольчі поставки стають навмисними цілями, коли блокуються можливості компаній вивозити це зерно через Чорне море, і коли Росія – що ще гірше, від чого в мене волосся стає дибки - краде чимало українського зерна на експорт, ви постаєте перед ситуацією, коли немає жодних сумнівів, що це криза створена людиною. І ця людина має ім’я, і це ім’я Путін», - наголосив Ламбрінідіс.
Посол вказав, що санкції ЄС не стосуються спроможності України чи Росії експортувати продовольство та добрива по всьому світу, а Росія сама обмежує експорт свого продовольства та встановлює високі тарифи, що надалі збільшує ціни на продовольство та загострює харчову кризу.
Ламбрінідіс розповів, що високий представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель розіслав лист в африканські країни, пропонуючи їм повідомляти про ситуації, коли саме санкції ЄС створюють для них проблемні ситуації із постачанням продовольства.
«Коли ми попросили навести конкретні приклади, дотепер ми не отримали жодного листа або повідомлення від посольств, у якому санкції б вказувалися як причина продовольчої кризи в Африці», - розповів Ламбрінідіс.
Також, розповів він, ЄС надало пряму допомогу країнам Північної, Східної та Екваторіальної Африки для полегшення наслідків браку продовольства на мільярдери доларів – як прямої харчової допомоги, так й допомоги африканським фермерам.
Крім цього ЄС надає допомогу Україні для створення потужностей для зберігання зерна.
«Близько 20 мільйонів тонн зерна сьогодні застрягли в сховищах в Україні через вторгнення Росії. І воно може згнити. А оскільки українські аграрії зараз сіють наступний урожай, їм не буде куди цей урожай подіти, і це створить ще більше проблем. Отже, це - цинічна Росія. Але ми робимо все можливе, щоб це зупинити», - додав він.
Крім, цього в інтерв’ю, яке записувалося ще до підписання Стамбульських угод, Ламбрінідіс наголосив, що ЄС працює над збільшенням альтернативних шляхів експорту українського зерна.
«Зрозуміло, чому виникла буря. І решті світу також має бути ясно. Пане Путін, припиніть вашу смертоносну, незаконну, жорстоку спробу стерти Україну та її народ з мапи світу. Зупиніть свою війну. І в процесі зупинить всі жахливі наслідки, які ви навмисно спричиняєте тією війною», - закликав Ламбрінідіс.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною з метою розблокування експорту українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси, поставивши виконання угод під сумнів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ця атака «ставить під серйозний сумнів прихильність Росії угоді [підписаній у п’ятницю] та підриває роботу ООН, Туреччини та України з доставки критично важливих продуктів харчування на світові ринки». ООН та ЄС також засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. На тлі обстрілів порту, в понеділок на Чиказькій біржі на 3,6% зросли ціни на фьючерси на вересневі поставки пшениці, повідомляє CNBC.
Раніше у понеділок, 25 липня, адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер сказала, що хоча вони сподіваються, що підписана в Стамбулі у п’ятницю угода спрацює, у США працюють над "планом Б" для експорту українського зерна. Цей план включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.
Більше 18 мільйонів людей потребують негайної гуманітарної допомоги, в основному через посуху, і ця проблема погіршується через війну Росії в Україні, йдеться в повідомленні USAID. США оголосили, що надають майже 1,3 млрд допомоги на подолання голоду в країнах Африканського рогу.
У понеділок, 25 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває із візитом в Республіці Конго, після чого відправиться до Уганди та Ефіопії. Він вже побував в Єгипті у неділю.
У колонці, опублікованій у газетах цих чотирьох країнах Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок, повідомляє Reuters.
«Ми цінуємо виважену позицію Африки щодо ситуації в Україні та навколо неї», — написав він у колонці, додавши, що африканські країни зазнали «безпрецедентного» тиску Заходу, щоб приєднатися до санкцій.
Деяка інформація надійшла від агентства Reuters.
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Саманта Пауер: Путін байдужий до ціни війни в Україні і наслідків в усьому світі. Відео
«Російські війська розбомбили портову інфраструктуру в Одесі - ту саму портову інфраструктуру, яка необхідна для транспортування зерна Чорним морем. Це абсурд, і це лише останній прояв холодної байдужості Володимира Путіна до ціни війни в Україні - рукотворної війни, яку він створив безпричинно. А також до людських життів і ланцюгової реакції в усьому світі», - адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер.
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Уроки війни РФ в Україні для Тайваню обговорить головний генерал США з військовими Індо-Тихоокеанського регіону
Китай став помітно більш агресивним в Індо-Тихоокеанському регіоні, а кількість перехоплень китайських літаків та кораблів значно зросла за останні п'ять років. Про це голова об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі повідомив кореспондентам АР та Financial Times на борту літака під час візиту до Індонезії та Австрілії.
"Послання в тому, що китайські військові в повітрі та на морі стали помітно більш агресивними в цьому регіоні", - наводить слова Міллі Financial Times. Небезпечна взаємодія Китаю, крім США стосувалась Австралії, Японії, Канади, Філіппін та В'єтнаму, сказав Міллі, повідомляють ЗМІ.
В неділю Міллі відвідав Індонезію, а в понеділок він прямує до Австралії, де візьме участь в засіданні військових командувачів регіону.
Черед питань, які будуть обговорюватись на форумі - уроки війни Росії в Україні для Тайваню, сказав посадовець в коментарі FT.
Міллі зазначив, що країни регіону вітають більшу долученість США. "Ми хочемо працювати з ними задля розвитку взаємодії та колективної модернізації наших збройних сил, щоб забезпечити геостратегічну здатність відповісти на будь-який виклик Китаю", - наводять видання слова Міллі.
Раніше цього місяця Китай та Північна Корея висловились проти активної присутності США в регіоні, назвавши це спробами створити "азійське НАТО". В Китаї поширені твердження, співзвучні російським, буцімто про те, що розширення НАТО спонукало Росію до вторгнення до України. В Україні, США, Британії та ЄС називають російське вторгнення "неспровокованим" і "жорстоким".
Плани щодо створення "азійського НАТО" відкинув очільник Пентагону Ллойд Остін в заяві на безпековому форумі в Сінгапурі.
Раніше цього місяця президент США Джо Байден перелічив три основні світові загрози "порядку, заснованому на правилах": війна Росії в Україні, дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також дестабілізаційні дії Ірану. Ремарки прозвучали під час саміту Байдена та лідерів шести країн Перської затоки а також Єгипту, Йорданії та Іраку, що відбувається в суботу в Саудівській Аравії.
Ліз Чейні: роль Трампа в нападі на Капітолії є «найсерйознішим проступком» будь-якого президента США
ВАШИНГТОН — Конгресвумен Ліз Чейні, одна із лідерів розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021-го року, заявила в неділю, 24 липня, що Дональд Трамп вчинив «найсерйозніший проступок», який зробив будь-який президент США в історії – він підбурював хаос, а потім більше трьох годин відмовлявся відкликати бунтівників.
Колишній президент Дональд Трамп натякав, що готовий знову позмагатися за президентську посаду у 2024 році, але Чейні, віце-голова слідчого комітету Конгресу, сказала у недільному шоу CNN State of the Union, що "без сумніву, він непридатний" для того, аби займати виборну посаду та "ніколи більше не повинен (навіть знаходиться – ред.) поруч із Овальним кабінетом".
Чейні вчергове піддала критиці Трампа та своїх колег-республіканців через кілька днів після того, як свідки розповіли комісії Палати представників, що Трамп ігнорував благання помічників Білого дому, своїх прихильників серед республіканців у Конгресі, консервативних телекоментаторів і членів родини звернутися до близько двох тисяч своїх прихильників, які розпочали напад на Капітолій, із закликом зупинитися. В цей день натовп із прихильників колишнього президента атакував Капітолій, щоб не дати можливість Конгресу сертифікувати перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020-го року.
Трамп часто критикував комісію, яка розслідує його роль у розпалюванні заворушень, зокрема те, що він закликав своїх прихильників пройти маршем до Капітолію та битися з усіх сил. Він називав комісію з дев’яти членів «Невибраним комітетом політичних головорізів і хакерів».
Трамп розкритикував кількох своїх колишніх помічників за те, що вони обернулися проти нього та свідчили про те, що вони бачили в Білому домі в день нападу на Капітолій, за розгортанням якого він спостерігав по телевізору, сидячи в їдальні поруч зі своїм офісом.
Трамп сказав під час виступу перед своїми прихильниками в Арізоні в п’ятницю ввечері: «Якби я оголосив, що більше не збираюся балотуватися на політичну посаду, переслідування Дональда Трампа негайно припинилося б. Вони йдуть за мною, тому що я захищати вас."
Бунтівники ввірвалися в Капітолій США, розгромили будівлю, побилися з поліцією та змусили законодавців і тодішнього віце-президента Майка Пенса втекти заради своєї безпеки. У розпал повстання Трамп висміяв Пенса за те, що він не мав «сміливості» заблокувати сертифікацію результатів голосування колегії вибірників, які показали, що Байден переміг.
Трамп ніколи не запитував про самопочуття свого заступника, навіть коли деякі з бунтівників скандували: "Повісьте Майка Пенса!" і спорудили шибеницю в межах видимості Капітолію. Комітет заявив, що дехто зі служби безпеки Пенса подзвонив своїм близьким, щоб попрощатися, побоюючись, що вони не виберуться з Капітолію живими, оскільки бунтівники наблизилися до віце-президента на небезпечну відстань..
Трамп приватно та публічно вимагав від Пенса повернути результати виборів у ті штати, де Байден переміг з невеликою кількістю виборців, щоб нові члени Колегії вибірників, прихильні до 45-го президента, могли замінити членів Колегії вибірників, прихильних до Байдена. Конституційні експерти кажуть, що це було б незаконно.
У Сполучених Штатах президенти фактично обираються на окремих виборах у кожному з 50 штатів, а не через всенародне голосування. Кількість голосів виборців кожного штату залежить від його населення, причому найбільші штати мають найбільший вплив. Бунтівники, які штурмували Капітолій, намагалися не дати законодавцям підтвердити остаточну перемогу Байдена у Колегії вибірників 306 проти 232 голосів.
Слухання минулого четверга були восьмими за останні два місяці, і комітет пообіцяв провести більше відкритих засідань у вересні.
Чейні сказала, що комітет все ще вимагає свідчень від Стіва Беннона, колишнього помічника Трампа, якого в п’ятницю було засуджено за неповагу до Конгресу за відмову з’явитися перед комісією для дачі свідчень, відповідно до надісланої до нього повістки. Незадовго до суду минулого тижня Беннон заявив, що тепер він готовий дати свідчення, але дати, коли це станеться, поки що немає.
«Я думаю, очевидно, що Стів Беннон має інформацію, яка потрібна комітету», — сказала Чейні.
Вона процитувала його коментарі за кілька днів до виборів у листопаді 2020 року про те, що Трамп оголосить про перемогу в ніч на виборах незалежно від підрахунку голосів на той час, що Трамп і зробив. У перші години після закриття виборчих дільниць Трамп лідирував у підрахунку голосів, але кілька днів потому програв вибори, оскільки були підраховані бюлетені, надіслані поштою, що вивело уперед Байдена за кількістю голосів.
Чейні також зазначила, що 5 січня 2021 року Беннон передбачив, що «завтра вибухне пекло», що змусило слідчу групу гадати, що саме Беннон знав заздалегідь про атаку на Капітолії та від кого.
Вона сказала, що комітет веде переговори, щоб заслухати свідчення Вірджинії [Джінні] Томас, консервативної активістки та дружини судді Верховного суду Кларенса Томаса, яка працювала з помічниками Трампа, щоб скасувати перемогу Байдена.
Чейні сказала, що комітет сподівається, що Джінні Томас «прийде добровільно», але розгляне можливість видати повістку, якщо вона цього не зробить.
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