Фінансування від МВФ наближається? Економісти прокоментували підняття цін на газ в Україні

"Гарна новина, нарешті". Так британський економіст Тімоті Еш привітав рішення Кабінету міністрів України підвищити ціни на газ для населення на 23,5% починаючи з 1 листопада.

"Добре, але чому стільки театральності навколо цього в Україні?" - йдеться в коментарі економіста Міжнародного інституту фінансів (IIF) Ондрея Шнейдера у Twitter.

Рішення підняти ціни усуває одну з найбільших перепон для отримання наступного траншу МВФ, зазначає економіст британського The Economist Intelligence Unit Анне Демараїс.

"В Україні уряд погодився підвищити внутрішні ціна на газ на 23% в рамках зусиль з виконання вимог МВФ - усуває одну з найбільших перепон для отримання наступного траншу програми МВФ обсягом 17,5 мільярди доларів, який очікують ще з липня 2017 року", - пише Демараїс у Twitter.

Підняття цін на газ наближає Україну до отримання фінансування МВФ. Ще одним важливим показником, на який МВФ звертає увагу при прийнятті рішення про виділення коштів є спроможність України утримувати дефіцит бюджету під контролем.

Зокрема, в цьому ключі спостерігачі звернули увагу на пропозиції бюджетні ризики, які несуть намагання реформувати податкову систему і запровадити податок на виведений капітал. Така реформа, за оцінками міністерства фінансів України, може призвести до втрат до 40 мільярдів гривень бюджетних надходжень, повідомляють українські ЗМІ.

"Україна застосовує творчий підхід, замість того, щоб робити те, що хоче МВФ. Вибори наближаються..." Так відреагував на ідею податкової реформи Шнейдер.

"Після схвалення бюджету у першому читанні цього тижня, я очікую, що МВФ осягне угоди робочого рівня про нову програму стенд-бай SBA за умови, що МВФ остаточно схвалить бюджет", - наголошує Еш.

Київ сподівається отримати кошти МВФ до березня наступного року, коли спливає строк дії програми обсягом у 17,5 мільярда доларів. Фінансування від МВФ є особливо актуальним через те, що перед країною постають виклики від зростання виплат за зовнішнім боргом.

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