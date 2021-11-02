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США закликають країни обмежити викиди метану при видобутку нафти та газу

Уряд США оголосив про намір запровадити жорсткі обмеження на викиди метану, газу, що спричиняє "парниковий ефект" і потепління клімату.

Нові правила, які оприлюднила Агенція із захисту довкілля США (ЕРА), передбачають істотні обмеження на викиди метану при видобутку нафти, газу та вугілля а також їх транспортування. Йдеться про випадки випадкових витоків метану а також технологій, коли такий газ навмисно запалюють, або вивітрюють із свердловин.

Під час кліматичного саміту в Глазго, США та ЄС оголосили про плани зменшити викиди метану на 30% до кінця цього десятиліття.

"Світові лідери збираються у цей важливий час в Глазго на COP26, - заявив Майкл Ріган, адміністратор ЕРА, - і тепер очевидно, що Америка повернулась і показує приклад сміливих ініціатив з подолання кліматичної кризи". Він назвав ініціативу Агенції історичною.

80 країн долучаться до цієї міжнародної ініціативи, заявив високопосадовець американського ЕРА. Декілька країн, де викиди метану є значними, такі як Росія, Китай, Бразилія, поки не приєднались до ініціативи, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Президент США Джо Байден продовжує свою участь в кліматичному саміті в Глазго. Серед ініціатив, які Білий дім оголошує у вівторок в сфері клімату, крім обмеження викидів метану, також є план захисту лісів та запровадження чистих технологій.

В статті використано інформацію Bloomberg, AP.

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