"Ми не будемо наступною Росією чи Чечнею" - учасник гей-параду у Вашингтоні

Цими вихідними у Вашингтоні відбувся гей-парад. Незважаючи на заздалегіть спланований маршрут та усі домовленності з поліцією, ходу довелося перенаправити іншою дорогою, вже під час самого дійства. Фестиваль був заблокований групою протестувальників. Обійшлося без ексцесів та сутичок.

Вулиці Вашингтона, поблизу Білого дому та у сусідніх житлових кварталах, майорять райдужною символікою. Незважаючи на спеку - нескінченний парад простягнувся майже на два із половиною кілометри. Окрім святкового настрою – цей щорічний фестиваль, сьогодні ще й дещо політизований, учасники кажуть: враховуючи політичний клімат в країні – сьогодні як ніколи мають знову і знову заявляти про себе.

Ми не зникнемо, ми не будемо наступною Росією, чи Чечнею

​"Я думаю, що це абсолютно очевидно, що в даний момент ця адміністрація не має абсолютно ніякого бажання захищати наші права. І саме тому для нас дуже важливо вийти на вулиці і заявити про себе. Аби всі знали, ми не зникнемо, ми не будемо наступною Росією, чи Чечнею. Ми тут, ми геї, і ви будете мати справу з нами, подобається вам це чи ні", - каже учасник гей-параду з Нью-Йорка Тайлер Філдс.

Інші, користуючись нагодою, заявляють про своє кохання, тримаючи в руках плакати із написом: любов. Серед них - Ґретчен Бенсон та Рейчел Вікторські. Закохані кажуть, вони не винні в тому, що люблять одна одну, так розпорядилася природа.

"Я щаслива аніж будь-коли у своєму житті. І я закохана в жінку – я не обирала це, я не обирала її, я просто зайшла до ресторану одного дня. З цього все й почалося. Якщо люди щасливі, то чому щось інше повинно мати значення. Людей вчать ненависті, з нею не народжуютсья, ми народжуємося з любов’ю", - каже учасниця параду Ґретчен Бенсон​.

У Вашингтоні, за підрахунками соціологів, приблизно 7 відсотків населення – геї. Проте на цьому параді не тільки мешканці американської столиці. Представники ЛГБТ-спільноти їхали з усієї країни. Коді з Орландо, штат Флорида.

"Я приїхав з Орландо, для мене важливо бути тут сьогодні, хоча б на знак солідарності, тому що в мене є ще 49 знайомих, які не змогли відвідати цей захід. Тож я тут за тих, хто не може бути з нами, для моїх друзів, братів і сестер та усіх людей з Орландо, які б хотіли бути тут сьогодні. Ну і, звісно, я тут аби відстояти основні права людини", - каже учасник параду з Орландо Коді Макнілі.

У США одностатеві шлюби легалізовані на федеральному рівні, а пари дуже часто навіть всиновлюють дітей. Свобода повна, проте поза очі, в суспільстві, незлий жарт все ж таки де-інде промайне. Тож такі паради для людей із іншою орієнтацією - це зайва можливість заявити про себе. Тому й їх вже давно оголосили щорічними.

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