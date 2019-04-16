У президенти США іде гей, ветеран, мер. Хто такий Піт Бутиджидж?

37-річний американець знає 7 мов, випустився із Гарварда та Оксфорда. До того ж, пройшов війну в Афганістані

Піт Бутиджидж, мер міста Саус Бенд (South Bend ), що у Індіані, висунув свою кандидатуру на посаду Президента США. Він прагне змагатись за крісло у Овальному кабінеті на боці демократів. Серед членів Демпартії вже не мало тих, хто має президентські амбіції. Бутиджиджа ще кілька місяців тому взагалі не було помітно на національному політичному обрії, а вже сьогодні його рейтинг стрімко зростає.

37-річний американець знає 7 мов, випустився із Гарварда та Оксфорда. До того ж, пройшов війну в Афганістані.

Його називають новітнім і абміційним: у разі перемоги Бутиджидж має шанси стати наймолодшим Президентом США за всю історію. Майбутнє нації – головний меседж його публічних промов.

"Ми звертаємось і до людей віку моїх батьків, які б хотіли підтримати нове покоління, яке привертатиме нашу увагу до проблем, що будуть значущими у майбутньому!" – запевнив Піт Бутиджидж під час своєї промові у штаті Нью Гемпшир.

Також Бутиджидж може стати першим відкритим геєм на головній посаді країни. Його чоловіка Честена вподобали багато виборців.

Стосовно мого чоловіка, знаєте, я дещо упереджений, тому що я люблю його, але це прекрасно, коли і Америка закохується у нього.

"Стосовно мого чоловіка, знаєте, я дещо упереджений, тому що я люблю його, але це прекрасно, коли і Америка закохується у нього" – ділиться кандидат.

Чого Бутиджиджу не вистачає, так це політичного досвіду національного масштабу. Наразі він працює мером у місті із 100-тисячним населенням. Здається, прихильників демократа це ніяк не бентежить.

"Він перебуває на посаді мера майже 8 років. Я думаю, такий досвід є цінним для виконавчої влади, але з точки зору законотворчого досвіду, йому може знадобитися допомога команди", – розповідає житель штату Нью Гемпшир Джастін Тічи. "Не дивлячись на те, що у нього немає національного досвіду, у нього є мерський! І, наскільки я бачу, він доволі добре контактує з виборцями!" – додає жителька штату Філадельфія Кім Фен.

Не дивлячись на те, що у нього немає національного досвіду, у нього є мерський! І, наскільки я бачу, він доволі добре контактує з виборцями!

Рейтинг Бутиджиджа піднявся у ключових штатах. До того ж, новий кандидат встиг зібрати 7 мільйонів доларів на кампанію за перший квартал. Залишилося побачити, чи триматиме він удар.

"Іноді кандидати мають тижні або місяці зіркового успіху. А потім на їх місце приходять інші. Тому, я думаю, ми знаємо, що він життєздатний. Я не вважаю, що наразі ми знаємо, стане зіркою у цій області чи ні", – стверджує журналістка Ліа Аскарінам.

Протягом наступного року Піт Бутіджіч змагатися із вісімнадцятьома іншими демократами, які бажають стати господарями Білого дому на 4 роки.

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