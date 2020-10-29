Як виглядає єдина на західному узбережжі США україномовна газета 

Газета “Громада” це єдина на західному узбережжі США україномовна газета. На шістнадцяти сторінках статті про Каліфорнію, Україну, а також новини діаспори.

Узимку 2017 році 55-річна Леся Кастілло наважилась випустити перший номер

Ідея видання належить графічний дизайнеру 55-річній Лесі Кастілло.

"До мене звертались люди, - “Лесю, чому ти не робиш газету. Нам потрібна газета”. Я спочатку не розуміла. Для чого газета? Зараз всі перейшли в інтернет. Блогери роблять свої пости. Хто буде читати газету? Але з часом я зрозуміла, наскільки це важливо". - розповідає Леся Кастілло, Редакторка газети

Газета, подумала Леся, могла стати об'єднуючою силою для українців Каліфорнії, тож узимку 2017 році Леся наважилась випустити перший номер. Зібрати команду виявилось не легко. Однією із перших писати для газети погодилась Анна Сомик. В минулому викладач української мови.

"Хотілось газети своєї, щоб так як інші мають газети, локальної місцевої на рідній мові", - каже Анна Сомик, журналістка, - "Тож я з з задоволенням сприйняла це, і коли вони сказали, чи можу я написати, я сказала, що так. Звичайно".

Перший наклад “Громади” був 150 примірників

Та газету змогли випустити лише після того, як до команди долучились емігрантка зі Борислава, Наталія Аньйон. Жінка, окрім генерування ідей для статей, взяла на себе функцію організації редакції та оформлення документації. Перший наклад “Громади” був 150 примірників. Згодом редакція вирішила частину статей перекладати і на англійську.

"Коли стаються якісь важливі критичні події, часто американська медіа тут бере інформацію про ці події з російськомовних пропагандистських джерел, і ця інформація є спотвореною. Найважливіші позиції політичних оглядачів, які дописують нам в газету, ми перекладаємо англійською мовою для того, щоб американська публіка тут мала доступ до джерел про-українських правдивого висвітлення цих подій". - стверджує Наталія Анон, співзасновниця газети

Зараз у команді “Громади” працює ще 5 журналістів. За три роки видання розрослось до півтисячі примірників. На сторінках газети - американські новини, статті про діаспору, а також головні новини з України. Усі журналісти тут працюють на благодійній основі. Розповсюджують газету в українських церквах Сан-Франциско і Сакраменто, а також онлайн. Крім того, засновники газети Громада стали ядром благодійної організації “Громада”, яка кілька років пересилає гроші в Україну.

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