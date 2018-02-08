Росія впливає на безпеку Сербії через "Газпром" та "Гуманітарний центр" - політолог Олена Мілич

"Щоб вплинути на Сербію, Росія використовує "важку силу", зокрема в сфері економіки та безпеки", - заявила Олена Мілич, виконавчий директор Белградського центру євроатлантичних досліджень, в своєму виступі в університеті Джонса Гопкінса в Вашингтоні, США.

"Газпром", прикриваючись корпоративними потребами, наймав і продовжує наймати членів апарату безпеки колишнього президента Слободана Мілошевича, створюючи паралельну систему безпеки в Сербії

Вона наголосила на домінуючому положенні російського "Газпрому" в нафтогазовій галузі Сербії, який також намагається поширити свій влив і на сферу безпеки в країні.

"Згідно з деякими джерелами, "Газпром", прикриваючись корпоративними потребами, наймав і продовжує наймати членів апарату безпеки колишнього президента Слободана Мілошевича, створюючи паралельну систему безпеки в Сербії", - заявила дослідниця.

Вона також підняла питання непевного статусу російського "Гуманітарного центру", створеного в 2015 році в аеропорту поблизу міста Ніш.

Ряд військових західних аналітиків вважає, що центр є погано прихованою військовою базою, створеною Кремлем.

"Росіяни намагаються надати місту дипломатичного статусу, позбавивши сербську сторону можливості слідкувати за тим, яке устаткування та персонал переводяться туди, і які навчання проводяться на підконтрольному Росії об’єкті", - наголошує Мілич.

Багато уваги приділено впливу Росії на Сербію і у звіті "Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії і Європі: наслідки для національної безпеки США", складеному командою сенатора США Бенджаміна Кардина, і оприлюдненому на початку січня цього року.

Я не вірю, що це – гуманітарний центр. Це – фасад, але справжня мета є іншою

"В південному місті Ніш, уряд Росії створив російсько-сербський Гуманітарний центр в 2012 році, нібито для того, щоб допомогти Сербії покращити можливості дій у відповідь на надзвичайні ситуації. Однак, посадовці США сумніваються в справжній меті центру. Колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес скептично оцінював наміри Росії в Ніші, який розташовано близько до військового персоналу США, розміщеного через кордон в Косові. Він сказав: "Я не вірю, що це – гуманітарний центр. Це – фасад, але справжня мета є іншою", наголошується в звіті.

"В червні 2017 року в своїх свідченнях перед Комітетом з міжнародних відносин Сенату, високопосадовець Держдепу Гойт Лі заявив, що якщо Сербія "дозволить Росії створити якийсь спеціальний шпигунський центр, або осередок іншої ворожої дільності, вона втратить контроль за частиною своєї території", наголошує звіт.

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