76-та Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України, попри три спроби Росії це оскаржити

В п'ятницю 76-та Генасамлея ООН офіційно внесла українське питання до свого порядку денного. Відповідне рішення було прийняте під час голосування цієї п’ятниці: 65 - "за", 11 - "проти", 37 - "утримались". Це питання стало першим, яке довелось розглядати новій Генасамлеї.

Ініціативу російської делегації усунути з порядку денного пункт щодо ситуації на окупованих територіях України підтримало всього 11 держав. Натомість 63 країни проголосували за те, щоб зберегти український пункт в порядку денному Генасамблеї. Іще 37 країн утримались.

В річницю початку окупації Польщі та західної України в Другій світовій війні, Російська Федерація намагалсь зірвати розгляд новою Генасамблеєю пункту порядку денного про тимчасово окуповані території України

“В річницю початку окупації Польщі та західної України в Другій світовій війні, Російська Федерація намагалсь зірвати розгляд новою Генасамблеєю пункту порядку денного про тимчасово окуповані території України”, - прокоментував Голосу Америки постійний представник України при ООН, Сергій Кислиця.

На цьому тижні, 15-го вересня, російська делегація вперше намагалась оскаржити пункт щодо ситуації на окупованих територіях України, під час засідання Генкомітету. Тоді її підтримали 2 країни: Вірменія та Філіппіни. Натомість 9 держав проголосували за збереження пункту, іще 9 утримались.

Тижнем раніше Росія виступила проти збереження цього пункту, вона також ініціювала відповідне голосування в останній день сесії попередньої, 75-ї Генасамблеї. Тоді представників Москви підтримали 11 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сирія, Філіппіни, Зімбабве. Натомість, 71 країна ООН проголосувала за збереження цього пункту на 76-й сесії.

За словами постійного представника України при ООН, Сергія Кислиці, присутність пункту щодо ситуації на окупоавних територіях України в розкладі Генасамблеї допоможе привертати увагу міжнародної спільноти до ситуації, як в Криму так і на Донбасі.

“Хоча у світі багато конфліктів, не кожен конфлікт має в Генеральній Асамблеї окремий пункт порядку денного…Крім того, пункт про окуповані території стосується і Донбасу…Події за останній рік, з часу останніх дебатів у лютому, на Донбасі жахливі…Ми знаємо про факти, які зараз особливо стали відомі міжнародній громадськості, - щодо концентраційних таборів, щодо знущань, щодо тортур на Донбасі. На жаль відсутній, не з вини української сторони, прогрес на переговорах по Донбасу…”

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