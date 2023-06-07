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Генерал США Міллі каже, що бойові дії в Україні активізувались, але попереджає, що війна буде затяжною
Нормандія, Франція (AP) — Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив у вівторок, що бойові дії в Україні активізувались, але закликав не робити висновки на основі щоденних новин.
"По всій окупованій Росією території України ведуться дії, і бої дещо активізувались", — сказав Міллі в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press у французькій Нормандії — місці останнього спочинку майже 9400 військових, які загинули 79 років тому під час висадки союзників у День-Д 6 червня 1944 року.
Міллі сказав, що Україна буде вирішувати, чи оголошувати про початок контрнаступу, але, каже він, українські війська готові до цієї боротьби.
"За нашими оцінками, українські військові добре підготовлені, чи оберуть вони воювати в наступі, чи в обороні, — сказав він. - Вони добре підготовлені". Але він також попередив, що з плином часу характер боїв буде різним.
"Подібно до битви за Нормандію чи будь-якої іншої великої битви, війна — це різний рух, — сказав Міллі. - В якісь дні буде велика активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Буде наступ та захист. Тож це буде затяжна боротьба".
США, союзники та партнери надають Україні зброю на мільярди доларів і організували широкий спектр бойової підготовки, щоб сили Києва могли підтримувати це обладнання та готуватися до довгоочікуваного контрнаступу.
Міллі говорив, коли українські сили, як вважають, просуваються вперед на лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів на сході та півдні. Рух військ позначив завершення зимового протистояння і пробив російські оборонні лінії на південному сході України після 15 місяців війни.
Шоком стало руйнування дамби у вівторок на півдні України, що спровокувало повені, поставило під загрозу посіви та поставки питної води.
Обидві сторони звинувачують одна одну, триває евакуація. Сплеск бойових дій відбувається після довгої підготовки зимою. Інколи майже щотижня США та союзники перекачували в Україну мільйони артилерійських та інших боєприпасів разом із дедалі більш смертоносними системами протиповітряної оборони, включаючи ракетні батареї Patriot, танки, безпілотники та іншу зброю.
Міллі сказав, що українські сили добре захищали свою країну від початку вторгнення в лютому до середини літа, а потім провели дві успішні наступальні операції в Харкові та Херсоні минулого року.
Міллі також додав, що він вважає, що навчання та зброя, надані союзниками взимку, підготували Україну до майбутньої битви. "На це знадобилось багато підготовки, поставок боєприпасів від інших країн, включаючи Сполучені Штати", — сказав Міллі. - Вони зараз тренуються в загальновійськових операціях. Тож я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції".
Стоячи перед рядами білих хрестів на цвинтарі, Міллі виступив на церемонії під час якої високопоставлені військові лідери США та союзників поклали вінки та привітали ветеранів Другої світової війни, які були присутні на церемонії.
Майже всім ветеранам, деякі з яких штурмували пляж Омаха, було більше 90 років. Розмірковуючи про їхню боротьбу, Міллі сказав, що у війнах є схожість.
"Не можна порівняти цю кампанію з тим, що відбувається за масштабом і розмахом... в Україні. Але мета дуже схожа, для українців, очевидно, мета – звільнити окуповану Росією Україну", – сказав Міллі.
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- Голос Америки
США та інші країни допомагають Україні з евакуацією із затоплених районів
США та інші країни допомагають Україні в проведенні евакуації постраждалих від затоплень, через руйнування Каховської ГЕС.
"Руйнування Каховської дамби має негайний спустошливий вплив, який відчуватиметься і в майбутньому. Ми невтомно працюємо, щоб люди отримали необхідну допомогу сьогодні тепер та в наступні тижні", - заявила в серії твітів адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер.
Автобуси для евакуації. ваучери на пальне для волонтерів, які ведуть евакуацію, партнери USAID почали надавати в перші ж години після початку затоплень, твітує Пауер. Вона також відзначила, що США співпрацюють з Службою надзвичайних ситуацій України з доставки питної води, очисних об'єктів, насосів для води, моторів та частин двигунів а також послуги з оренди човнів.
Партнери USAID вже мали розміщені в регіоні ресурси для надання гуманітарної допомоги на випадок переселення людей з різних причин, заявила у вівторок речниця установи Джессіка Дженнінгс. Це дозволило швидко організувати роздачу гігієнічних наборів, продуктів харчування та питної води.
Інші країни також надають гуманітарну допомогу. Німеччина надає генератори, фільтри та намети постраждалим через руйнування дамби в Україні, заявив речник Міністерства закордонних справ країни в середу.
Уряд Великої Британії заявив, що гуманітарна допомога, яку Британія надає Україні, частково буде перенаправлена до регіону, постраждалого через підрив дамби.
"Ми вже надали багато гуманітарної допомоги Україні у співпраці з ООН та "Червоним хрестом", - заявив речник уряду країни. - Наскільки мені відомо, деякі обсяги цієї допомогти будуть переспрямовані на допомогу тим, хто змушений полишити свої оселі".
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що евакуація із затоплених районі, а також забезпечення доступу до питної води - серед першочергових завдань.
Херсонська місцева влада повідомляє про обстріли під час евакуації. "Під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію", - написав в Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін про район Херсона Острів. Він наголосив - попри обстріли вдалось евакуювати 1300 херсонців.
Традиційне українське весілля показали на Західному узбережжі Сполучених Штатів
Український обряд одруження відтворили у Сіетлі, на західному узбережжі США.
Унікальну для Америки виставу-концерт поставила професійна капела, яка зазвичай виконує історичну сакральну музику. Опанувати незвичайний для американців народний спів учасникам колективу допомогли професійні українські співачки, вимушені переселенки.
Амбітний проект втілила у життя "Капела Романа", американський ансамбль який зазвичай виконує візантійські, давньогрецькі, християнські пісні православного обряду та іншу історичну сакральну музику.
Відтворити українські народні традиції, учасникам капели допомога американка українського походження, дослідниця фольклору Надія Тарнавська. Жінка вже тридцять років вивчає традиції українського народного співу. Стипендіатка премії “Фулбрайт” свого часу викладала у Нью-Йорку та Львові.
"Вони хотіли щось лише для жіночих голосів, і перше, про що я одразу подумала, це церемонія весілля. Жінки співають протягом усього весільного процесу, який подекуди може тривати до тижня, а у деяких місцевостях навіть два тижні. Коли печуть обрядовий весільний хліб, то співають. Коли вдягають молоду, співають, коли збираються разом плести вінки, які будуть носити молодята, співають", – Надія Тарнавска, постановниця вистави "Українське весілля"
Так Надія стала постановницею, диригенткою та солісткою вистави «Українське весілля".
Виступ відбувся у грецькій православній церкві у Сіетлі де виконали 20 народних пісень з різних регіонів України. У капелі співають американки, які ніколи не говорили українською мовою. Кажуть, вперше працювали з такою особливою вокальною технікою.
"Для мене найбільший виклик це відтворити цей унікальний український народний звук - я в хорі багато співаю сопрано, високі ноти, де багато повітря, але цей звук це щось зовсім інше", – Кетрін вен дер Солм, співачка капели.
Оволодіти технікою українського народного співу та вимовою учасницям капели допомоги українські учасниці проекту, професійні музикантки, переселенки з Києва Інна Ковтун та Ганна Тищенко.
"Звичайно це вимова, американцям навіть не просто сказати слово "дякую", вони кажуть “дієкую “ і ти їх виправляєш, але дівчата справляються на всі 1000 відсотків, мені здається інколи, що я співаю поруч з українками, які все життя говорили і співали", – каже Ганна Тищенко, учасниця вистави.
"Я захоплюсь ними, бо розумію, наскільки важко співати не своєю мовою", – каже Інна Ковтун.
Для багатьох відвідувачів вистава стала справжнім відкриттям маловідомої їм культури.
"Коли зазвучала перша пісня, вона була дуже зворушливою, пронизливою та дуже природньою. Я дуже ціную суміш щастя і меланхолії. І жарти", – розповіла Фая, відвідувачка вистави.
"Це було дуже емоційно, дуже витончено, вони співають про горе та радість жінок, нареченої. Про те, що втрачено, а що набуто з одруженням", – каже глядачка Лін Скідмор.
"Дуже особливий проект в цей час, тому що Росія намагається знищити Україну і не тільки Україну, її традиції, що в нас є така можливість поширювати наш фольклор, наші традиції. Ділитись не тільки з українцями, а й показати американцям наскільки красива українська пісня", - додає учасниця вистави Інна Ковтун.
Окрім Сіетла, «Українське весілля» побачать ще у кількох містах на Західному узбережжі США.
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Розвідка ще з’ясовує, як зруйнована Каховська ГЕС, каже британський прем’єр
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що російська війна в Україні буде однією з головних тем його переговорів з президентом США Джо Байденом 8 червня у Вашингтоні.
В літаку під час перельоту до Сполучених Штатів Сунак у розмові з журналістами засудив руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.
Він зауважив, що зараз ще рано однозначно казати, як саме сталося руйнування, і повідомив, що розвідслужби ще збирають інформацію, хоча український президент Володимир Зеленський вже однозначно заявив про застосування росіянами вибухівки і назвав руйнування «російським терактом».
«Такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти – мінувати, підривати, руйнувати», - наголосив Зеленський у зверненні 7 червня.
Президент України закликав міжнародну спільноту до «негайної і максимальної» реакції «на російський терор», наголосивши, що «всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом».
Але прем’єр-міністр Сунак підкреслив, що спершу вважає за потрібне зосередитися на негайній гуманітарній відповіді на ситуацію, щоб допомогти потерпілим від затоплення.
«Якщо воно навмисне, то це буде, я вважаю, найбільшим нападом на цивільну інфраструктуру в Україні відтоді як почалася війна, лише показуватиме нове дно, яке ми бачили від російської агресії», - цитує Сунака британський телеканал Sky News.
Напередодні представник адміністрації Байдена Джон Кірбі також заявив, що США «оцінюють» повідомлення з Україні і «працюють з українцями, щоб зібрати більше інформації».
Тим часом деякі посадовці ЄС одразу поклали на Росію відповідальність за те, що названо воєнним злочином.
«Це те, що схоже на багато злочинів, скоєних російськими солдатами, які ми бачили в Україні, і є частиною війни, в якій атакують цивільні об’єкти — міста, села, лікарні, школи, інфраструктуру, які насамперед не є військовими цілями… І тому це щось, що має новий вимір, але також вписується в те, як Путін веде цю війну», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
«Європейський Союз твердо засуджує цей жахливий варварський напад на важливий об’єкт інфраструктури зі страшними гуманітарними й екологічними наслідками. Очевидно, що це відбувається на тлі незаконної російської агресії, в якій Путін не стримується у застосуванні голоду як зброї, енергії як зброї, він перетворив зиму на зброю, він грає ядерну гру з атомними електростанціями в Україні. Отже, це знову - нова ескалація», - сказав речник Європейської комісії Петер Стано.
Британська розвідка
Сьогоднішнє повідомлення британського міністерства оборони про руйнування Каховської ГЕС не подає жодних пояснень того, що саме спричинило прорив греблі.
Там лише подано, що частковий прорив греблі стався о 03:00 за місцевим часом і станом на 12:00 «вся східна частина греблі та більшість гідроелектричних споруд були змиті».
«Споруда греблі в наступні кілька днів ймовірно далі руйнуватиметься, спричиняючи додаткове затоплення», - йдеться у повідомленні.
Дивіться також: Європейські представники покладають на Росію відповідальність за руйнування Каховської греблі. Відео
- Голос Америки
Дмитро Кулеба: Ми закликаємо запровадити нові руйнівні санкції проти Росії". Відео
Дмитро Кулеба: Україна буде працювати з механізмом цивільного захисту ЄС та іншими міжнародними механізмами, щоб пом’якшити наслідки від знищення Каховської ГЕС та притягнути Росію до відповідальності.м
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