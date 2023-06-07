Генерал США Міллі каже, що бойові дії в Україні активізувались, але попереджає, що війна буде затяжною

Нормандія, Франція (AP) — Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив у вівторок, що бойові дії в Україні активізувались, але закликав не робити висновки на основі щоденних новин.

"По всій окупованій Росією території України ведуться дії, і бої дещо активізувались", — сказав Міллі в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press у французькій Нормандії — місці останнього спочинку майже 9400 військових, які загинули 79 років тому під час висадки союзників у День-Д 6 червня 1944 року.

Міллі сказав, що Україна буде вирішувати, чи оголошувати про початок контрнаступу, але, каже він, українські війська готові до цієї боротьби.

"За нашими оцінками, українські військові добре підготовлені, чи оберуть вони воювати в наступі, чи в обороні, — сказав він. - Вони добре підготовлені". Але він також попередив, що з плином часу характер боїв буде різним.

"Подібно до битви за Нормандію чи будь-якої іншої великої битви, війна — це різний рух, — сказав Міллі. - В якісь дні буде велика активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Буде наступ та захист. Тож це буде затяжна боротьба".

США, союзники та партнери надають Україні зброю на мільярди доларів і організували широкий спектр бойової підготовки, щоб сили Києва могли підтримувати це обладнання та готуватися до довгоочікуваного контрнаступу.

Міллі говорив, коли українські сили, як вважають, просуваються вперед на лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів на сході та півдні. Рух військ позначив завершення зимового протистояння і пробив російські оборонні лінії на південному сході України після 15 місяців війни.

Шоком стало руйнування дамби у вівторок на півдні України, що спровокувало повені, поставило під загрозу посіви та поставки питної води.

Обидві сторони звинувачують одна одну, триває евакуація. Сплеск бойових дій відбувається після довгої підготовки зимою. Інколи майже щотижня США та союзники перекачували в Україну мільйони артилерійських та інших боєприпасів разом із дедалі більш смертоносними системами протиповітряної оборони, включаючи ракетні батареї Patriot, танки, безпілотники та іншу зброю.

Міллі сказав, що українські сили добре захищали свою країну від початку вторгнення в лютому до середини літа, а потім провели дві успішні наступальні операції в Харкові та Херсоні минулого року.

Міллі також додав, що він вважає, що навчання та зброя, надані союзниками взимку, підготували Україну до майбутньої битви. "На це знадобилось багато підготовки, поставок боєприпасів від інших країн, включаючи Сполучені Штати", — сказав Міллі. - Вони зараз тренуються в загальновійськових операціях. Тож я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції".

Стоячи перед рядами білих хрестів на цвинтарі, Міллі виступив на церемонії під час якої високопоставлені військові лідери США та союзників поклали вінки та привітали ветеранів Другої світової війни, які були присутні на церемонії.

Майже всім ветеранам, деякі з яких штурмували пляж Омаха, було більше 90 років. Розмірковуючи про їхню боротьбу, Міллі сказав, що у війнах є схожість.

"Не можна порівняти цю кампанію з тим, що відбувається за масштабом і розмахом... в Україні. Але мета дуже схожа, для українців, очевидно, мета – звільнити окуповану Росією Україну", – сказав Міллі.