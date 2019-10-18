Я – Меріл Стріп серед генералів, - Маттіс відповів Трампу

Колишній очільник Пентагону генерал США Джим Маттіс різко відповів президенту США Дональду Трампу. Раніше цього тижня на зустрічі з американськими законодавцями, Трамп, за повідомленнями, назвав Маттіса "найбільш переоціненим генералом світу".

Під час свого виступу на засіданні Фонду Альфреда Сміта, Маттіс відповів жартом на зауваження президента, заявивши, що він "нарешті досяг величі". "Я не лише найбільш переоцінений генерал, я найбільш переоцінений у світі", - сказав він під сміх присутніх і порівняв себе з голівудською актрисою Меріл Стріп.

"Для мене честь, що Дональд Трамп так про мене думає, бо він також назвав Меріл Стріп найбільш переоціненою актрисою, - додав Маттіс. – Гадаю, я – Меріл Стріп серед генералів. Для мене звучить добре".

Джим Маттіс, який 31 грудня 2018 року полишив посаду міністра оборони США, у прощальному листі закликав військових та цивільних колег зберігати віру в Америку і не полишати союзників своєї країни.

“Керівництво нашого відомства, військове й цивільне, залишається у найкращих руках”, - написав Маттіс у свій останній день на посаді.

“Я переконаний, що кожен з вас залишається зосередженим на виконанні присяги - підтримувати і захищати конституцію та водночас обороняти наш спосіб життя, - пише він далі. - Тому зберігайте віру в нашу країну й стійте твердо поруч з нашими союзниками супроти наших недругів”.

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