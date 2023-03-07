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Генсек ООН їде в Україну "продовжувати" зернову угоду
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 7 березня відвідає Україну з наміром обговорити перспективи продовження Чорноморської зернової угоди, термін якої спливає 18 березня.
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"Генеральний секретар прибув до Польщі, на шляху в Україну", - повідомив у вівторок речник ООН Стефан Дюжаррік, додавши, що Гутерріш у розмові із президентом України Володимиром Зеленським обговорить зернову угоду "в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях". Це вже третій візит Гутерріша в Україну за останній рік.
В ході цього візиту генсека ООН супроводжують його заступник з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс та Ребека Гріспан, генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), яка, за повідомленням видання Reuters, працює над сприянням експорту продовольства та добрив з Росії.
Нині агенція Reuters із посиланням на джерело в українському уряді повідомила, що Україна почала двосторонні онлайн-переговори щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з міжнародними партнерами, але не з Росією. "Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело Reuters на умовах анонімності.
5 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара "наполегливо працює над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням чорноморської зернової угоди".
На зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди.
За даними ООН, початкова Чорноморська зернова угода мала термін дії 120 днів, починаючи з 22 липня 2022 року. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується 18 березня.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Також днями Росія заявила, що погодиться продовжити угоду, лише якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
Напередодні стало відомо, що обсяг зерна, яке вивозиться з України, зменшився, а кількість перевірок суден скоротилася вдвічі, ніж чотири місяці тому.
Як заявила напередодні адміністраторка американської урядової агенції USDAID Саманта Пауер, росіяни блокують експорт зерна тим, що сповільнили процес інспекції суден настільки, щоб вивезення зерна стало невигідним для українських фермерів. Також Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість угоди, адже вона не працює достатньо ефективно.
При цьому "щоб допомогти Україні продовжувати годувати світ" агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про нові партнерства з приватним сектором для розвитку аграрного сектора України та допомоги із постачанням зерна до інших країн. При цьому 20 країн приєднались до оголошеної у листопаді президентом України Володимиром Зеленським ініціативи "Зерно з України".
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Навіщо українці боронять Бахмут? Західні аналітики про українську стратегію
Битва за майже оточене російськими військами та групою «Вагнер» місто Бахмут привертає увагу західних видань та аналітиків запеклістю українського спротиву. Після кількамісячної оборони міста президент України Володимир Зеленський у лютому сказав, що Україні "важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну, щоб усі загинули".
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Але напередодні під час чергового засідання Ставки Зеленського головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський "висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті".
Для чого ж тоді українці тримають Бахмут, а ще посилають туди підкріплення, як повідомила преса, посилаючись на заяву Зеленського після його зустрічі з Залужним та Сирським?
Це місто на сході України не є стратегічним настільки, щоб воно могло змінити подальший хід війни, зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, навіть взявши його, російські війська не зможуть просуватися далі – настільки вони виснажені.
«Взяття Бахмута є необхідною, але недостатньою умовою для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його, якщо не раніше», – вважають аналітики вашингтонського інституту.
Позбавити «Вагнера» ударних військ
Експерти ISW вважають, що боротьба України за Бахмут «стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил», який там склався. На думку аналітиків, українські військові можуть мати на меті знищити групу «Вагнера», яка втрачає там найбільш навчених солдатів і навряд чи зможе отримати підкріплення.
«Бахмутська битва може, по суті, сильно деградувати найкращі сили групи Вагнера, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ», – вважають фахівці.
«Хоча резерви російських в’язнів, придатних для бойових дій, не безмежні, постійне знищення десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть доступні для більш важливих боїв», – вважають в ISW.
Експерти додають, що заяви українських офіційних осіб щодо Бахмуту, ймовірно, частково мають на меті відповісти на заяви деяких американців щодо вартості подальшої оборони міста.
Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що не розглядатиме відхід України з Бахмута як «значну стратегічну невдачу», можливо, натякаючи, що він виступає за таке відведення.
Втрати росіян у Бахмуті 7 до 1 росіян до одного українця – військовий експерт
В ефірі CNN колишній майор американської армії Майк Лайонс пояснив, що з військової точки зору оборона майже оточеного з усіх боків Бахмута мала сенс для того, щоб зменшити наступальний потенціал росіян.
«Я думаю, що суть полягає в тому, що обидві сторони використовують цю боротьбу, щоб придушити іншу сторону, і в цьому плані Україна виграє. У них приблизно сім росіян до одного українця», – коментує військовий експерт.
Проте він додає, що в результаті українські війська, найімовірніше, покинуть місто – за його підрахунками, у найближчі два дні. Майор Лайонс додає, що на його думку, російське командування свідомо кидає «вагнерівців» на штурм Бахмута, зберігаючи регулярні війська для майбутніх завдань.
«Здається, вони не можуть зібрати достатньо російських військ, які холтіли там воювати. Це самогубна місія – фронтові атаки тут на місцях окопної війни з усіма різними перешкодами. Російські солдати розумні – вони визнають, що не будуть цього робити, бо вони не витримають цих битв», – каже експерт.
Марк Гертлінг, генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі в ефірі CNN заявив: «Минуло більше семи місяців, відколи це місто було в облозі росіян, і щотижня ми чули, як різні росіяни говорять, що вони збираються його оточити, але українці продовжують воювати».
Гертлінг додав, що українці продовжують успішно обороняти місто, водночас «це ніколи не буде стратегічною або оперативною перемогою жодної зі сторін». «Це буде психологічна перемога, і це вже є перемога для України, українських військ, тому що вони так довго утримували його», а російські втрати настільки високі, додав генерал у відставці.
Аналітики ISW вважають, що така ситуація змусила російське Міністерство оборони залучити до бою частину своїх елітних повітряно-десантних військ. Але і їхніх сил не вистачає, щоб взяти місто, тож невдовзі російська армія буде змушена вибирати між тим, щоб відмовитися наступу, або кинути нові війська, де вони будуть розбиті українськими військами, що обороняються у вигідних для них міських умовах.
Польща надішле Україні ще 10 танків Leopard 2 - Блащак
Цього тижня Польща надішле Україні ще 10 танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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Блащак розповів, що на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Стокгольмі у вівторок обговорять безпеку Європи та підтримку України. "У нас також заплановані переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Основне питання, про яке ми будемо говорити, - низька доступність запчастин для танків Leopard", - сказав Блащак.
Цю проблему може вирішити передусім німецька збройна промисловість, і Польща також готова виробляти такі деталі, додав він. "Ми готові запустити в Польщі сервісний хаб, який займатиметься ремонтом і обслуговуванням танків «Леопард», що постачаються в Україну", – сказав польський посадовець.
Раніше у Reuters нарахували, що країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити ЗСУ загалом близько п'ятдесяти Leopard 2, при цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав минулого місяця, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків у "першій хвилі" постачань від коаліції з 12 країн.
Зараз понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться на військових арсеналах по всій Європі. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку, заявили німецькі посадовці. Зокрема, Греція, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard, відмовилася передавати їх Києву, Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6, Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.
У лютому в Пентагоні заявили, що відправлення американських танків M1 Abrams Україні - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш ніж двох років, менш ніж півтора року". А тим часом британські танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже навесні, заявляв раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
У статті використано матеріали Reuters
Україна вперше попросила у США касетні боєприпаси – Reuters
Україна вперше запросила у США касетну бомбу MK-20, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох конгресменів – членів комітету Палати представників у справах збройних сил Джейсона Кроу та Адама Сміта. За їхніми словами, представники Києва попросили касетні боєприпаси на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому.
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Влада України вважає, що касетне озброєння дозволить ЗСУ зупинити масовані атаки Росії за допомогою живої сили на сході країни.
За словами Кроу та Сміта, українські військові планують скидати снаряди з безпілотників. Крім того, Київ запросив у США 155-міліметрові касетні артилерійські снаряди, зазначає Reuters.
Україна закликала членів Конгресу чинити тиск на Білий дім, щоб схвалити постачання такої зброї. Разом з тим, співрозмовники агентства не мають впевненості в тому, що Вашингтон погодиться на такий крок.
Посольство України в США переадресувало прохання Reuters про коментарі до Міноборони країни. Українське відомство агенції Reuters на запит не відповіло.
Касетні бомби – це снаряди, від яких під час польоту відокремлюється касетна частина з дрібними суббоєприпасами. Вони розсіюються та падають на великій площі. Іноді вони не вибухають і мінують територію.
У світі з 2010 року діє Конвенція про заборону використання касетних боєприпасів. Її підписали понад 100 країн, але ані США, ані Росія, ані Україна не приєдналися до конвенції.
У доповіді ініціативи боротьби з касетними боєприпасами, опублікованій у серпні минулого року, повідомлялося, що російська армія завдала сотні ударів таким типом снарядів по Україні. Українська армія застосувала такі боєприпаси щонайменше тричі: у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, зазначали автори документа.
Немає шансів на перемовини за будь-яких умов, окрім цілковитої поразки Росії – Браудер. Інтерв'ю
Фінансист Білл Браудер, який до 2005 року був найбільшим іноземним інвестором Росії, а тепер - відомий критик російського президента Путіна та його режиму, переконаний: Путін не піде на перемовини або виведення сил з України, бо такі дії в Росії можуть сприйняти як ознаку слабкості, що може означати для російського президента втрату влади.
В інтерв'ю Голосу Америки Браудер ділиться очікуваннями щодо розвитку ситуації на полі бою в Україні навесні, а також розповідає, чому, на його думку, Захід має оголосити ультиматум іншим країнам щодо санкцій і віддати гроші Росії на захист та відбудову України.
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США та Велика Британія ввели ембарго на російську нафту. Група семи обмежила ціну на торгівлю нафтою та ЄС запровадив обмеження на страхові та транспортні послуги з обслуговування російської нафти. За оцінками Міжнародної енергетичної агенції, це вже призвело до скорочення нафтових надходжень Росії. Однак, вважає Браудер – цього недостатньо. Він виступає за повне ембарго на російську нафту і закликає країни, що підтримують санкції, висунути ультиматум решті світу – або торгувати із ними, або з Росією. На країни, що зараз підтримують санкції, припадає 50% світового ВВП, на Росію – 1,7%, це, вважає Браудер, переконливий аргумент для всіх приєднатись до санкцій.
Активіст також переконує: Захід має спрямувати більше 300 мільярдів доларів активів російського центробанку, заарештованих на Заході, на відбудову та захист України. Для цього, вважає він, країни, які заморозили ці активи, мають зняти з Росії суверенний імунітет через злочин агресії, що здійснила Росія. Загалом США та інші країни висловлювались за те, щоб відбудова України фінансувалась і за рахунок Росії, яка завдала значних збитків та руйнувань Україні в ході війни.
Після смерті в ув'язненні юриста кампанії Браудера Сергія Магнітського, Браудер працював, щоб поінформувати міжнародне співтовариство про корупцію в Кремлі. Іменем Магнітського названий законодавчий акт США, яке передбачає санкції для корупціонерів за кордоном США.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Вже другий рік триває війна Росії проти України і міжнародне співтовариство, як видається, об’єднане. 141 країна приєднались до резолюції ООН із закликом до Росії вивести сили з України і припинити бойові дії. А як Путін, чи готовий він зараз до будь-яких переговорів?
Будь-який знак слабкості від їхнього важковаговика і Путін втратить владу. Його посадять до в'язниці і він помре
Білл Браудер, фінансист: Він абсолютно точно поза сумнівом не готовий. Він в жодному разі не буде вести переговори, виводити сили і припиняти робити те, що робить. Я вважаю, що Путін це робить, щоб залишитись при владі. Росія – це країна, де люблять силу, де люблять грубість. Будь-який знак слабкості від їхнього важковаговика - і Путін втратить владу. Його посадять до в’язниці і він помре. Тому немає шансів на будь-який вид перемовин, компромісу чи виведення сил за будь-яких умов, крім тотальної поразки Росії.
О.Б.: Які у вас очікування щодо розвитку подій на полі бою навесні?
Путін має фактично необмежену поставку гарматного м’яса – молоді, яку він кидає на смерть у бій. Йому на них байдуже
Б.Б.: Починається відлига і, гадаю, може вестисть більше бойових дій. Знаєте, Україна позитивно дивувала всіх раніше – не думаю, що хтось очікував таких кардинальних перемог від України, які були влітку. Думаю, всі сподіваються на щось таке й надалі. Вони сподіваються, що західна зброя, яку поставили - танки, артилерія, тощо, - допоможе Україні здобути певну перемогу. Однак не треба недооцінювати Росію. Путін має фактично необмежену поставку гарматного м’яса – молоді, яку він кидає на смерть у бій. Йому на них байдуже. Він їх продовжує мобілізувати, і це створює дуже небезпечну ситуацію. Також не варто недооцінювати шкоду, якої Китай може завдати, якщо вони, як про них кажуть, нададуть зброю Росії. Це дуже небезпечна, страшна і смертоносна ситуація для України.
Гадаю, тут важко передбачати, але сподіваюсь, що українці зможуть зробити як минулого літа і відкинуть далі росіян.
О.Б.: Наскільки важливі санкції в цьому? Захід рішуче запроваджує санкції, але зрештою, російська економіка ще не розвалилась.
Б.Б.: Очевидно, що санкції, які Захід запровадив проти Росії, були масштабними, караючими і завдали певним чином більше шкоди, ніж будь-яка санкційна програма за всю історію. Але є одна величезна прогалина: поки ми вводимо санкції проти Росії, олігархів, ми дозволяємо Росії продавати нафту та газ на Захід та Схід. Це приносить Росії експортні надходження на сотні мільйонів, якщо не мільярд доларів щодня. Ці гроші йдуть в Кремль, який фінансує війну в Україні. Поки вони продовжують продавати нафту та газ і отримувати ту кількість грошей, Путін може вести війну нескінченно.
Ціллю на майбутнє має бути відрізати цей грошовий потік, бо якщо відрізати доступ до коштів, Росія не зможе фінансувати війну.
О.Б.: Однак як відрізати доступ до коштів, але не загнати торгівлю в тінь? Повідомляють, що Росія створює тіньовий флот, щоб торгувати нафтою в обхід санкцій.
Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати
Б.Б.: Тут є дві речі. Перше: потрібно перейти від обмеження ціни на нафту до нафтового ембарго для Росії, і це буде складно переварити декому. Друге: цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій. І я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та інших урядовцями: 2023-тій буде роком, коли Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити, треба зменшити кількість грошей, які йдуть Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну.
О.Б.: Схоже, для такого підходу потрібно, щоб важливі країни, які зараз не підтримують санкції, такі як Китай, Індія, країни на Близькому Сході приєднались. Наскільки реалістичною є така широка коаліція?
Б.Б.: Китай доєднати нереалістично. Китай буде сам по собі. Однак якщо подивитись на країни Близького Сходу, Південну Африку, Індонезію, багато інших - ці країни не мають економічної ваги, щоб протистояти об'єднаному Заходу. Йдеться про Групу семи, про Європейський Союз.
Якщо ми поставимо такий ультиматум, будь-яка країна стане на наш бік, подобається їм це чи ні
Якщо б ми цим країнам сказали: «Ми виробляємо 50% світового ВВП, а Росія – 1,7%. У вас вибір: можете вести бізнес з нами або з Росією. Але якщо ви ведете бізнес з Росією, ви не можете вести бизнес з нами». Якщо ми висунемо такий ультиматум, будь-яка країна стане на наш бік, подобається їм це чи ні, з тієї простої причини, що інакше немає прибутку. Ми ще не там, але може нам доведеться це зробити, бо ситуація стає такою жахливою та екстремальною, що у нас може на залишитись вибору, крім як такий ультиматум.
О.Б.: На вашу думку, що Китай може протиставити цьому ультиматуму?
Я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості введення санкцій, якщо Китай таки надасть зброю. І це має дуже лякати китайський уряд.
Б.Б.: Китай – також країна бізнесу, де велика частина ВВП залежить від іноземних країн. Велике питання, чи Китай постачатиме зброю Росії для вторгнення до України. Якщо Китай вважатиме, що це зашкодить бізнесу, вони цього не зроблять. Дуже просто. Я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості введення санкцій, якщо Китай таки надасть зброю. І це має дуже лякати китайський уряд.
О.Б.: Ви також виступаєте за конфіскацію 300 мільярдів доларів. Це кошти російського Центробанку, які заморозили на Заході. Загалом, режим санкцій був задуманий, щоб заморожувати кошти, але потім віддавати їх країні, коли там змінюється ситуація. Чому це не має стосуватись Росії?
Б.Б.: У нас ситуація, коли Росія порушила міжнародне право і скоїла - можна використати юридичний термін – акт агресії проти України. І в процесі цього акту агресії, цієї війни, цієї вбивчої війни, завдала шкоди на щонайменше 1,2 трильйонів доларів, за оцінками. Це абсолютно логічно, що якщо ми утримуємо ці кошти, певні суми з цих 350 мільярдів, вони насамперед мають йти на відбудову та оборону України. Тут є моральний сенс, фінансовий сенс, а також політичний сенс. Це правильна відповідь на той жаливий злочин, який здійснив Володимир Путін.
О.Б.: Як на практиці виглядатиме ця передача коштів?
Б.Б.: Зараз Росію захищає правова концепція суверенного імунітету. Це означає, що уряд Росії під захистом. Наприклад, я не можу увійти в посольство Росії в Лондоні, бо це їхня суверення територія. Те саме з резервами Центробанку. Тому я пропоную, щоб основні країни світу, які заморозили російські кошти, в унісон переглянули свої закони про суверенний імунітет, і зазначили, що такий імунітет працює в більості випадків, крім коли країна, як Росія, винна в злочині агресії, і це доведено міжнародним трибуналом або ООН, і тоді захист знімається.
Якщо такий закон приймуть низка цих основних економік, такі країни як Сполучені Штати, ЄС, Велика Британія, Канада, - тоді кошти будуть доступні для оборони та відбудови України.
О.Б.: З іншого боку, заморожені десятки мільйонів активів російських олігархів, і багато з них в рамках закону Магнітського, закону, названого на честь юриста вашої компанії. Чому Путін має дбати, якщо заморожують кошти його олігархів?
Б.Б.: Десь через тиждень після початку війни західні уряди запровадили санкції проти Путіна, Лаврова, інших представників режиму, і було великим задоволенням побачити їх у санкційному переліку.
Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім’я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна
Я в це не міг повірити, бо ми роками про це говорили. Але це набагато досягнуло, бо Путін не тримає кошти на власному імені. Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль.
О.Б.: США почали конфіскацію коштів Костянтина Малофєєва, російського олігарха. Чи може це стати прецедентом?
Б.Б.: Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна.
О.Б.: Останнє питання. Щодо загальної ситуації. Який найбільш імовірний розвиток щодо подій у війні Росії в Україні?
Б.Б.: Гадаю найімовірніше, що це затягнеться на довгий час, значно довший, ніж будь-чиє терпіння. Сподіваюсь, що Захід, який надав зброю, але не всю, якої просить Україна, з часом надасть повністю необхідну зброю для війни, бо чим довше це триває, тим більше шкоди завдається, більше людей гине і більше трагедій.
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