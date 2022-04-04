Байден про Бучу: Путін - воєнний злочинець, має бути суд

Президент США Джо Байден заявив, що події у Бучі вказують, що президент Росії Путін є воєнним злочинцем.

"Ви бачили, що сталось у Бучі. Він - воєнний злочинець. Але нам треба збирати інформацію. Ми маємо надалі надавати Україні озброєння, необхідні для того, щоб надалі боротись, і ми маємо збирати всі подробиці, щоб дійсно мати суд щодо воєнних злочинів. Це чоловік - безжальний. І те, що відбувається у Бучі це дикість, і всі це бачать", - заявив Байден.

При цьому у відповідь, чи вважає він те, що відбулось у Бучі геноцидом, президент США заявив: "Ні, я думаю, що це воєнний злочин".

Джо Байден також заявив про прагнення запровадити нові санкції проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на каналі CBS News заявив про геноцид з боку Росії.

"Насправді, це геноцид. Знищення усієї держави і народу. Ми громадяни України. Ми маємо більше ніж 100 національностей. Йдеться про знищення та винищення всіх цих національностей. Ми громадяни України, і ми не хочемо підкорятися політиці Російської Федерації. Це причина, чому нас руйнують і знищують, і це відбувається в Європі у 21-му столітті. Тож, це катування цілої держав", - наводить слова президента України УНІАН.

У коментарі іноземним ЗМІ під час візиту до Бучі президент Зеленський назвав тамтешні події геноцидом.

"Це - воєнний злочин, світ визнає це актом геноциду. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті й закатовані. З відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю — це геноцид", - наводять слова президента України ЗМІ.

Американське видання Politico відзначає, що провідні високопосадовці США та НАТО у неділю не стали називати дії Росії в Україні "геноцидом".

Як повідомляє видання, державний секретар США Блінкен, у відповідь на питання, чи стала агресія Росії геноцидом, заявив, що Сполучені Штати Америки документують все, що відбувається та представлять зібрані матеріали "відповідним установам та організаціям". При цьому Блінкен висловив думку, що Росія скоює воєнні злочини в Україні.

Генсек НАТО Столтенберг, пише видання, заявив про жорстокість щодо цивільних, якої Європа не бачила кілька десятиріч.

Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього вказує, що геноцидом є певні дії, що "здійснюються з наміром знищити, повністю або частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".

Такими діями конвенція називає: вбивство членів такої групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу представникам такої групи; навмисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, які розраховані на повне чи часткове

фізичне знищення її; заходи, розраховані на запобігання дітонародженням у середовищі такої групи; насильницька передача дітей із однієї людської групи до іншої.

У своєму матеріалі щодо визначення геноциду BBC вказує, що на думку деяких аналітиків, визначення геноциду, прийняте ООН, є дуже вузьким, а жодне із масових вбивств, скоєних з часу набуття конвенцією сили, не підпало би під нього. Інші ж кажуть, що події, які становляться геноцид, можна визначити.

Це ЗМІ також вказує на розбіжності щодо того, які історичні трагедії були геноцидом.

"Дехто каже, що минулого сторіччя був лише одни справжній геноцид - Голокост. Інші кажуть, що, відповідно до визначення конвенції ООН від 1948 року, мали місце щонайменше 3 геноциди: Масове вбивство вірмен турками-османами між 1915-1920, звинувачення в якому відкидає Туреччина; Голокост, за якого було вбито понад 6 мільйонів євреїв; Руанда, де, як вважається, 800 000 представників етнічних груп тутсі та поміркованих хуту померили у геноциді 1994 року", - пише ЗМІ, вказуючи і на те, що до цього переліку додають Голодомор в Україні, знищення камбоджійців режимом Червоних кхмерів, Різанину у Сребрениці, визнану геноцидом Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії.

Як повідомляється Польща сьогодні офіційно запропонувала створити міжнародну комісію, яка би розслідувала геноцид в Україні.

Деякі оглядачі міжнародники також говорять про ознаки геноциду в Україні.

"За цим стандартом [конвенції ООН], путінська війна на знищення чітко потрапляє у поле зору, як спрямована на геноцид, якщо не - принаймні поки - не всеохоплюючий геноцид", - пише на сторінках видання The New Yorker журналіст Філіп Гуревич.

Між тим, як повідомляє "Интерфакс", Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних мешканців міста Бучу у Київській області. Оприлюднені Україною фото та відеоматеріали у Росії назвали "провокацією".

У статті використано матеріали УНІАН, Politico, CBS News, BBC, The New Yorker, Интерфакс.