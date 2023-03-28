Покарання російських воєнних злочинців є винятково важливим пріоритетом - заступниця генпрокурора США

Покарання російських воєнних злочинців - "винятково важливий пріоритет" для Міністерства юстиції США, який нагадує процес із притягненням до відповідальності нацистів. Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако під час Саміту за демократію, що проходить у Вашингтоні.

За словами заступниці генпрокурора США, оновлений закон про воєнні злочини, який Конгрес ухвалив у грудні, дозволить притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, що можуть спробувати знайти прихисток на території Сполучених Штатів.

"Це відповідає роботі, яку ми проводили історично, щоб притягнути до відповідальності нацистських воєнних злочинців. Конгрес діяв, щоб надати нам такі ж повноваження щодо російських воєнних злочинців, які можуть приїхати до Сполучених Штатів. Цьому немає прихистку. І ця країна не є притулком", - зазначила заступниця генпрокурора.

Ліза Монако зауважила, що Мін’юст США вже конфіскував активи російських олігархів та їхніх підставних осіб на понад 500 млн доларів: від розкішних яхт в Іспанії та на Фіджі до будинків у Гемптонсі.

Також заступниця генпрокурора наголосила, що представники генпрокуратури США безпосередньо на місцях допомагають українським колегам у зборі доказів та формуванні кримінальних справ. "Ми абсолютно віддані тому, щоб продовжувати надавати підтримку, яку ми вже надаємо Україні. І ми підтримуємо цілу низку міжнародних розслідувань, Міжнародного кримінального суду, Генеральної прокуратури України, ООН, ОБСЄ. Ми вже робимо чимало, зокрема безпосередньо в Україні, включно з нашою групою з розслідування воєнних злочинів, яку генеральний прокурор призначив минулого року. Тому це винятково важливий пріоритет для Міністерства юстиції", - зазначила пані Монако.

Крім того, заступниця генпрокурора анонсувала, що США незабаром посилять контроль за дотриманням Закону про реєстрацію іноземних агентів. За її словами, в найближчі місяці будуть оприлюднені нові правила для уточнення переліку видів діяльності, які вимагатимуть реєстрації відповідно до закону. Монако зазначила, що це пов'язано зі спробами Кремля сіяти російську пропаганду та впливати на громадську думку серед американців.

"Минулого літа міністерство звинуватило росіянина у багаторічних спробах вербувати та керувати політичними групами у Флориді, Джорджії та Каліфорнії від імені ФСБ Росії. Російський громадянин керував цими групами для публікації проросійської пропаганди та координував висвітлення цієї діяльності в російських ЗМІ. Американський народ має право знати, коли іноземний уряд намагається вплинути на політичні рішення чи громадську думку тут, у США. У Міністерстві юстиції ми робимо все можливе, щоб викрити цю поведінку. Ми працюємо з Конгресом, щоб модернізувати наш Закон про реєстрацію іноземних агентів та дати нам інструменти, які потрібні у відповідь на сьогоднішнє загрозливе середовище", - наголосила заступниця міністра юстиції США Ліза Монако.