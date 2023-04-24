Генпрокурор України: Немає юридичної проблеми із конфіскацією суверенних російських активів

Конфіскація суверенних активів Росії залишається питанням політичної волі, для цього немає юридичних перепон - наголосив генеральний прокурор Андрій Костін в інтервʼю Голосу Америки.

«Головна мета – конфіскація суверенних активів Росії і тут питання про політичну мужність. Немає проблеми юридичної із цим, щоб це зробити», - наголошує генеральний прокурор.

На думку Андрія Костіна, ордер на арешт президента Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, міг би полегшити процес конфіскації суверенних російських активів з політичної точки зору. «Один важливий наслідок ордера на арешт Путіна – коли голова держави є офіційно підозрюваним у скоєнні воєнного злочину, з політичної точки зору для багатьох країн має бути легше, наприклад, конфіскувати суверенні активи держави-агресора, яка підозрюється у скоєнні воєнних злочинів», - говорить Костін. Він наголошує, що юридично ці елементи не пов’язані, але політично ордер на арешт Путіна надає більше впевненості, що «треба вже конфіскувати ці кошти, щоб компенсувати всю ту шкоду, яку заподіяла агресивна війна». Він додає, що з «юридичної точки зору, це нескладно».

Головна мета – конфіскація суверенних активів Росії і тут також питання про політичну мужність. Немає проблеми юридичної із цим, щоб це зробити

Генпрокурор України наголошує, що перший успішний випадок конфіскацій приватних російських активів - грошей підсанкційних російських олігархів, коли конфісковані гроші було передано Україні на відбудову – у США. «Наші партнери в Міністерстві юстиції [США, - ГА] працюють і над іншими кейсами. Поки не можемо говорити в деталях, але робота йде. Є певний кейс в Канаді. Канадські партнери раніше всіх прийняли відповідне законодавство. Це стосується саме приватних коштів. Що стосується Європейського Союзу - там розроблений проект певних документів саме рівня Євросоюзу», - говорить Костін.

За словами генерального прокурора України, лідерів країн не мусять зупиняти політичні ризики у питанні конфіскації суверенних активів: «Коли ми чуємо від наших партнерів дуже обережне «знаєте, це як відкрити ящик Пандори». Цей ящик вже й так відкритий Путіним так, що ми всі разом його не можемо закрити. Треба щось більше робити, не прикриватись за… приховувати свою мужність за імунітетом, приховувати суверенні активи за політичними ризиками».

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення, російські військові вчинили більше 80 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. Про це Костін заявив американським законодавцям 19 квітня. Саме його офіс займається притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності.

Під час візиту у Вашингтон генпрокурор України поговорив із журналістом української служби Голосу Америки Олексієм Коваленком про те, як має виглядати «належний трибунал» за злочин агресії для Путіна, що потрібно робити лідерам інших країн заради повернення незаконно депортованих українських дітей та як конфіскують російські активи.

Костін наголошує: питання тиску на Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскація російського майна залежать перш за все від політичної мужності країн. Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатись: «Путін, поверни українських дітей», говорить генпрокурор України.