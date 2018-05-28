Генсек НАТО сподівається на швидке вирішення суперечки між Україною та Угорщиною

«НАТО дуже цінує партнерські відносини з Україною і ми продовжуємо надавати допомогу і підтримку Україні», - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відповідаючи на питання після свого виступу на засіданні парламентської асамблеї НАТО в Варшаві 28 травня.

Він наголосив, що НАТО підтримує постійний контакт з українськими посадовцями. «Я перебуваю в постійному контакті з президентом Порошенком, з міністром закордонних справ Клімкіним і іншими українськими посадовцями», - підкреслив посадовець, особливо наголосивши, що в понеділок також заплановано зустріч двосторонньої комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Столтенберґ підтвердив, що перебуває в постійному контакті з Угорщиною і Україною стосовно суперечки щодо українського закону про мови, через який, а повідомленнями ЗМІ, Угорщина наполягає на перегляді програм НАТО стосовно України.

«Нам відомі розбіжності стосовно закону про мови, - наголосив Столтенберґ. - Я говорив про це з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, говорив з Петром Порошенком з цього питання і ми перебуваємо з ними в тісному контакті.

Ми сподіваємось, що ці розбіжності можна буде вирішити якомога скоріше. Ми маємо розуміти, що потрібно враховувати будь-яку законну вимогу етнічних меншин вивчати власну мову – мову своєї меншини, але, водночас, мати можливість вивчати державну мову, так як важливо володіти і державною мовою. Багато країн знаходили можливості балансувати ці потреби поважати мову меншини, а також вивчати державну мову і, сподіваюсь, буде можливість вирішити цю проблему, пов'язану з мовним законом в Україні», - заявив посадовець.

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