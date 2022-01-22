Генсек ООН розповів, чому відносини Росії з Заходом не є “холодною війною” 

Генеральний секретар ООН закликає до дипломатичного вирішення напруженої ситуації біля українських кордонів, про це Антоніу Гутерріш заявив у п'ятницю на прес-конференції.

“Жодного військового втручання у цьому контексті не повинно бути. Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем. Звісно, будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, і я сподіваюся, що цього не станеться за нинішніх обставин. Я переконаний, що цього не станеться, і дуже сподіваюся, що я правий”, - заявив генеральний секретар ООН.

На питання журналістки "Голосу Америки", як ООН захищатиме свій персонал в Україні у випадку російського вторгнення, Гуттеріш відповів:

“Звісно, за певних обставин, коли існують ризики у різних місцях світу, ми вживаємо певних безпекових заходів. Це робиться у багатьох частинах світу. На даний момент я наполягаю: усі ми маємо концентруватися на тому, щоб уникнути конфронтації, яка була б надзвичайно негативною для усіх, та створити умови для дипломатичного вирішення проблеми”.

Журналісти запитали генсека ООН, чи світ перебуває на краю нової холодної війни.

“Не на краю, - відповів Антоніо Гуттеріш, - але ми спостерігаємо нову форму”.

“Я б не назвав це Холодною війною. Я б напевне назвав це новою формою помірного протистояння. Це не схоже на Другу Світову війну … на Холодну війну. У Холодній війні була певна кількість правил. Це було між двома блоками (країн - ред.), ці два блоки мали структуру. Кожен з них мав свій військовий альянс. Там були чіткі правила та чіткі механізми уникнення конфлікту”, - додав генсек ООН.

За його словами, нинішні відносини між Заходом і Росією є більш хаотичними і менш передбачуваними.

“Що відбувається зараз, є значно більш хаотичним і менш передбачуваним. У нас немає інструментів для боротьби з кризою, і то ж дійсно, живемо в небезпечній ситуації”.

Гуттеріш висловив сподівання, що нинішня конфронтація не призведе до лиха для всіх країн.

Коментуючи перспективи приєднання ООН до врегулювання ситуації, генеральний секретар Гуттеріш відповів, що Організацію об'єднаних націй з самого початку не залучали до мирного врегулювання.

“Є формат, у якому відбуваються переговори у контексті, про який ми говоримо. Цей формат базується на Мінських угодах і так званій “нормандській четвірці”. Завжди було чітко зрозуміло, що члени “нормандської четвірки” - це Німеччина, Франція, Росія та Україна, і що це не були переговори в рамках ООН. То ж ООН не є... не існує резолюції, яка б це підтримувала. Ніколи не було погодження сторонами ООН як формального посередника в цій ситуації”, - так Антоніо Гуттеріш пояснив, чому ООН не долучається до мирного врегулювання ситуації в Україні.

При цьому він додав: “Одна річ, яку я можу гарантувати, що мої добрі офіси є завжди доступними, щоб сприяти зменшенню напруги”.