Генсек ООН оголосив ініціативу щодо припинення вогню в Україні і призначив її координатора 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив ініціативу, що має на меті досягнути припинення вогню в Україні.

Очолить цю ініціативу Мартін Гріффітс, координатор із гуманітарної роботи в ООН, який вже незабаром має розпочати діалог з Росією та Україною.

“Я попросив Мартіна Гріффітса, координатора нашої гуманітарної роботи в усьому світі, негайно обговорити зі сторонами можливі домовленості та плани щодо гуманітарного припинення вогню в Україні”, - заявив під час прес-конференції у понеділок генсек ООН.

Антоніу Гутерріш наголосов, що “дуже важливо налагодити серйозний діалог з обома сторонами щодо можливості цього гуманітарного припинення вогню”.

“Я сподіваюся, що він (Гріффітс - ред.) зможе поїхати і в Москву, і в Київ, як тільки це стане можливим”, - сказав Гутерріш.

“Рішення цієї гуманітарної трагедії не є гуманітарним. Воно є політичним. Тому я закликаю до негайного гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, які спрямовані на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту Організації Об’єднаних Націй”, - додав він.

За словами Гутерріша, така угода збереже життя, захистить мирних мешканців та попередить страждання людей.

“Я рішуче закликаю сторони цього конфлікту та всю міжнародну спільноті працювати з нами заради миру на знак солідарності з народом України та всього світу”, - закликав генеральний секретар ООН.

Генеральний секретр ООН закож оголосив, що найближчим часом МАГАТЕ оголосить ініціативу щодо захисту ядерних об'єктів всередині України.

“Я не можу уявити можливості ядерної, біологічної чи хімічної війни за цим сценарієм. Я вірю, що цього можна уникнути. Цього необхідно уникнути”, - додав генеральний секретр ООН.

Раніше повідомляли, що генеральний секретар обговорював ситуацію в Україні, і зокрема можливе припинення вогню, із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.