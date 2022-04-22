Генсек ООН відвідає Москву та говоритиме з Путіним, закликаючи до миру

Генсек ООН Антоніу Гутерріш відвідає Москву 26 квітня та зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це у п’ятницю заявила заступниця прессекретаря генсека ООН Ері Канеко під час прес-брифінгу у Нью-Йорку, - повідомляє Reuters.

Гутерріш також матиме робочу зустріч і обід із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Він сподівається говорити про те, що можна зробити, щоб негайно принести мир до України», - говорить Канеко.

Офіс генсека ООН також працює разом із українською владою в процесі підготовки візиту до Москви. Речник Гутеріша заявив, що ООН перебуває в контакті з Києвом, щоб організувати візит генерального секретаря, повідомляє кореспонденка Голосу Америки Маргарет Бешір.

Нагадаємо, що в середу генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна прийняти його в Києві та Москві відповідно. За інформацією від представника генсека ООН, в окремих листах до Зеленського та Путіна Гутерріш повідомив, що «він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні».