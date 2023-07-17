"Ми вже бачимо стрибок цін на пшеницю", - генсек ООН про наслідки призупинення участі Росії у зерновій угоді

Генеральний секретар Антоніу Ґутерріш шкодує про рішення Російської Федерації призупинити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Про це він повідомив під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. У своїй заяві він також додав, що рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання "сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів" – як зазначено у Меморандумі про взаєморозуміння між Російською Федерацією і ООН.

За словами Ґутерріша, Чорноморська зернова ініціатива забезпечила безпечне проходження понад 32 млн метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 тис. тонн для підтримки гуманітарних операцій – подолання голоду в деяких з найбільш нужденних куточках світу, включаючи Афганістан, Африканський Ріг і Ємен.

Генсек переконаний, що Чорноморська ініціатива, яка була підписана між Україною та Туреччиною за посередництва ООН, разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив, який був підписаний між Росією, Туреччиною та ООН, стала "рятівним колом" для глобальної продовольчої безпеки. За його словами, ці угоди допомогли знизити ціни на продовольство більш ніж на 23%, порівнюючи з березнем минулого року.

"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди, які потерпають, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну. Дійсно, сьогодні вранці ми вже бачимо стрибок цін на пшеницю", - додав генсек.

За його словами, йому відомі деякі перешкоди, які залишилися у зовнішній торгівлі російськими продуктами харчування та добривами, тому він надіслав листа президенту Путіну з новою пропозицією зберегти Чорноморську ініціативу. Він описав, що було зроблено ООН. І додав, що глибоко розчарований тим, що його пропозиції залишилися без уваги.

Ось так це виглядає, коли одна країна вирішує взяти людство в заручники. Суть така: світові потрібна Чорноморська зернова ініціатива

Із заявою щодо дій Росії виступила і Лінда Томас-Грінфілд, посолка США при ООН. Вона назвала дії Росії щодо призупинення участі у Чорноморській зерновій ініціативі "черговим актом жорстокості". "Росія завдала ще одного удару найуразливішим верствам світу", - додала вона.

Вона зазначила, що за даними Всесвітньої продовольчої програми, понад 345 млн людей страждають від значної нестачі їжі. І "жорстока війна Росії проти України підштовхнула мільйони і мільйони людей до межі, особливо на Близькому Сході та в Африці". Тому Чорноморська зернова ініціатива була "маяком надії".

За словами Томас-Грінфілд, ця домовленість принесла стабільність на світові продовольчі ринки та знизила ціни на продовольство для всіх. Але сьогодні, додала посолка, Росія викинула весь цей прогрес і усі сподівання на вітер. "Ось так це виглядає, коли одна країна вирішує взяти людство в заручники. Суть така: світові потрібна Чорноморська зернова ініціатива. І всі держави-члени повинні об’єднатися і закликати Росію скасувати своє рішення; відновити переговори; продовжити, розширити та повністю реалізувати цю ініціативу", - переконана вона.