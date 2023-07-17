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"Ми вже бачимо стрибок цін на пшеницю", - генсек ООН про наслідки призупинення участі Росії у зерновій угоді
Генеральний секретар Антоніу Ґутерріш шкодує про рішення Російської Федерації призупинити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Про це він повідомив під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. У своїй заяві він також додав, що рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання "сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів" – як зазначено у Меморандумі про взаєморозуміння між Російською Федерацією і ООН.
За словами Ґутерріша, Чорноморська зернова ініціатива забезпечила безпечне проходження понад 32 млн метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 тис. тонн для підтримки гуманітарних операцій – подолання голоду в деяких з найбільш нужденних куточках світу, включаючи Афганістан, Африканський Ріг і Ємен.
Генсек переконаний, що Чорноморська ініціатива, яка була підписана між Україною та Туреччиною за посередництва ООН, разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив, який був підписаний між Росією, Туреччиною та ООН, стала "рятівним колом" для глобальної продовольчої безпеки. За його словами, ці угоди допомогли знизити ціни на продовольство більш ніж на 23%, порівнюючи з березнем минулого року.
"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди, які потерпають, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну. Дійсно, сьогодні вранці ми вже бачимо стрибок цін на пшеницю", - додав генсек.
За його словами, йому відомі деякі перешкоди, які залишилися у зовнішній торгівлі російськими продуктами харчування та добривами, тому він надіслав листа президенту Путіну з новою пропозицією зберегти Чорноморську ініціативу. Він описав, що було зроблено ООН. І додав, що глибоко розчарований тим, що його пропозиції залишилися без уваги.
Ось так це виглядає, коли одна країна вирішує взяти людство в заручники. Суть така: світові потрібна Чорноморська зернова ініціативаЛінда Томас-Гранфілд, посолка США при ООН
Із заявою щодо дій Росії виступила і Лінда Томас-Грінфілд, посолка США при ООН. Вона назвала дії Росії щодо призупинення участі у Чорноморській зерновій ініціативі "черговим актом жорстокості". "Росія завдала ще одного удару найуразливішим верствам світу", - додала вона.
Вона зазначила, що за даними Всесвітньої продовольчої програми, понад 345 млн людей страждають від значної нестачі їжі. І "жорстока війна Росії проти України підштовхнула мільйони і мільйони людей до межі, особливо на Близькому Сході та в Африці". Тому Чорноморська зернова ініціатива була "маяком надії".
За словами Томас-Грінфілд, ця домовленість принесла стабільність на світові продовольчі ринки та знизила ціни на продовольство для всіх. Але сьогодні, додала посолка, Росія викинула весь цей прогрес і усі сподівання на вітер. "Ось так це виглядає, коли одна країна вирішує взяти людство в заручники. Суть така: світові потрібна Чорноморська зернова ініціатива. І всі держави-члени повинні об’єднатися і закликати Росію скасувати своє рішення; відновити переговори; продовжити, розширити та повністю реалізувати цю ініціативу", - переконана вона.
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- Голос Америки
Представник Папи Римського обговорить з Байденом депортацію Росією українських дітей
Представник Папи Римського зустрінеться у Вашингтоні із президентом США Джо Байденом, щоб обговорити долю тисяч примусово вивезених у Росію українських дітей.
У понеділок Ватикан оголосив, що кардинал Маттео Дзуппі проводить три дні в американській столиці після своїх недавніх візитів до Києва та Москви. Очікується, що він зустрінеться з Байденом у Білому домі у вівторок, сказала виданню Politico наближена особа на умовах анонімності.
Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває американській столиці і буде присутнім на деяких зустрічах кардинала у Вашингтоні.
Папа Римський Франциск раніше заявляв, що зробить "все, що в людських силах", щоб допомогти повернути українських дітей додому.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
Нині Велика Британія ввела санкції проти 14 російських посадовців, у тому числі двох міністрів уряду, за, як вона стверджує, їхню роль у примусовому переселенні Росією десятків тисяч українських дітей з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. А минулого місяця Європейський Союз додав 71 особу та 33 організації до тих, кому заборонено в’їжджати в ЄС, і заморозив будь-які їхні активи в юрисдикції ЄС за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії.
Український уряд каже, що ідентифікував майже 20 000 дітей, які були депортовані або розлучені зі своїми батьками чи опікунами під час війни.
Лідери білоруської опозиції також звинуватили білоруський уряд в участі в незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України.
"Поки Росія грає в політичні ігри, страждатимуть реальні люди", – Лінда Томас-Ґрінфілд. Відео
"Ця домовленість принесла стабільність на світові продовольчі ринки та знизила ціни на продовольство для всіх. Але сьогодні Росія викинула весь цей прогрес і всю цю надію на вітер", – постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд
- Мирослава Ґонґадзе
- Голос Америки
Мінагрополітики: “Найбідніші люди в світі будуть черговий раз поставлені Росією на межу голоду ”
Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла розблокувати порти Чорного моря для експорту українського зерна, вплине на найбідніших людей у світі, які будуть поставлені Росією на межу голоду. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі Голосу Америки.
“На український експорт вплине погано, тому що зерновий коридор, море – це найдешевший, найефективніший спосіб вантаження зерна з України. Тому ми все одно будемо боротися за цей зерновий коридор”, – говорить міністр аграрної політики та продовольства України.
Сольський наголосив, що Україна використовуватиме інші можливі способи експорту зерна, але рішення Росії вплине на найбідніших людей у світі: “Найбідніші люди у світі будуть черговий раз поставлені Росією на межу голоду, тому що змушені будуть платити за продукти харчування більше і купувати їх менше, тому це черговий раз підтверджує, що заяви Росії і її конкретні дії – це абсолютно різні речі”.
Ось так це виглядає, коли одна країна – одна країна – вирішує взяти людство в заручникиПостійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд
Про солідарність з Україною та підтримку у цьому питанні заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель: “Росія відмовилася продовжити цю (зернову) угоду, і це щось дуже серйозне, що створить багато проблем для багатьох людей у всьому світі. Ми зі свого боку будемо робити все можливе через наші шляхи солідарності, щоб українське зерно було доступним для людей, які його їдять. І я маю звинуватити Росію в цьому рішенні”. За його словами, рішення Росії – невиправдане використання голоду людей в якості зброї.
На цьому ж наголосила і постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд. “Поки Росія грає в політичні ігри, страждатимуть реальні люди: дитина з країни Африканського Рогу, яка страждає від недоїдання, мати, яка перестане виробляти грудне молоко для своєї дитини, тому що їй не вистачає їжі самій. Ось так це виглядає, коли одна країна – одна країна – вирішує взяти людство в заручники”, – заявила Лінда Томас-Ґрінфілд.
За словами постійної представниці США при ООН, всі держави-члени ООН повинні об’єднатися і закликати Росію скасувати своє рішення; відновити переговори; продовжити, розширити та повністю реалізувати цю ініціативу.
Генеральний секретар організації також відзначив, що "рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання «сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів»".
"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди скрізь, які борються, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну", - додав Гутерріш
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень.
"Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.
- Голос Америки
Вашингтон та ООН заявили, що вихід Росії із зернової угоди зашкодить мільйонам людей у світі
Рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі", заявили в Білому домі, повідомляє CNN.
"Чорноморська зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", — заявив речник Ради з національної безпеки США Адам Годж і закликав Росію "негайно скасувати своє рішення".
Годж додав: "Більш як половина з 32 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів, що постачаються в рамках ініціативи, було відправлено до країн, що розвиваються, включаючи деякі з регіонів Землі з найбільшою продовольчою небезпекою".
"Запобігання потраплянню цього зерна на ринки завдасть шкоди людям у всьому світі, і справді, ми вже спостерігаємо стрибок світових цін на пшеницю в результаті призупинення Росією своєї участі в ініціативі", – додав він.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля "припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря".
"Чорноморська ініціатива - разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив - стала рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі", - йдеться у заяві.
Генеральний секретар організації також відзначив, що "рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання «сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів»".
"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди скрізь, які борються, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну", - додав Гутерріш.
Нині президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень. "Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.
США неодноразово закликали Росію не використовувати продовольство як зброю та продовжити зернову угоду, забезпечивши кораблям доступ до портів України, щоб більше продовольства могло потрапити на світові ринки.
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