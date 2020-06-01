Реакція на американські протести за межами США

Шокуючі відеокадри смерті затриманого поліцією чорношкірого американця Джорджа Флойда і пов’язані з цим події у США викликали помітну реакцію в інших країнах світу.

Сотні людей вийшли у неділю на демонстрації, зокрема у Лондоні та Берліні, на знак солідарності з протестами у Сполучених Штатах.

Лондонські демонстранти зібралися на Трафальгарській площі і скандували “Нема справедливості, нема миру”, а потім пішли маршем до будівлі посольства США.

Лондонська демонстрація була мирна, але поліція повідомила про п’ять арештів біля посольства; трьох осіб заарештували за порушення правил карантину і двох - за напад на службовців поліції.

У Берліні кілька сотень людей зібралися також під будівлею посольства США з гаслами “Справедливість для Джорджа Флойда”, “Притягнути поліцію до відповідальності” і “Припиніть нас вбивати”.

Демонстранти у Данії прийшли до американського посольства у Копенгагені з гаслами “Припиніть вбивати чорношкірих людей”.

Увага з боку авторитарних режимів

Контрольовані владою ЗМІ в авторитарних країнах активно транслювали репортажі про протести у США, зосереджуючись на діях поліції.

В Росії смерть Джорджа Флойда називають прикладом жорстокості американської поліції і звинувачують США у “систематичних проблемах в галузі прав людини”.

У заяві російського міністерства закордонних справ сказано: “Цей інцидент - далеко не перший випадок беззаконня і невиправданої жорстокості служб охорони закону у США. Американська поліція скоює такі злочини надто часто”.

Редактор газети Global Times, яку видає китайська комуністична партія прирівняв американські протести до подій у Гонконгу: “Я хочу запитати спікера Пелосі і секретаря Помпео, чи мав би Пекін підтримувати протести у США, так я ви прославляєте заворушення у Гонконгу?”

Іранське державне телебачення також показує протести у США, і в одному з репортажів глядачам бездоказово повідомили, що американська поліція у Вашингтоні “підпалює автомобілі і нападає на демонстрантів”.

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