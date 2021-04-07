"Після найгіршої світової рецесії з часів Другої світової, економіка почала відроджуватись", - глава МВФ

Хоча пандемія коронавірусу могла спричинити "нову Велику депресію", зараз світова економіка бачить "світло в кінці тунелю", - повідомила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час віртуальної прес-конференції.

"Після найгіршої світової рецесії з часів Другої світової, економіка почала відроджуватись", - сказала керівниця фонду.

У своєму новому звіті МВФ "Світовий економічний прогноз" економісти поліпшили свою оцінку зростання ринків до 6% у 2021 році та до 4,5% у 2022. У попередньому прогнозі у січні МВФ озвучував менші показники зростання: 5,5% у 2021 і 4,2% у 2022.

Георгієва пояснила, що "прогноз кращий, тому що мільйони людей отримують користь від вакцинації й завдяки подальшій підтримці, зокрема, США. Це додає до виняткових й зкоординованих дій протягом минулого року. Без них, без цих фіскальних і монетарних заходів світове економічне скорочення було б у тричі гіршим".

прогноз кращий, тому що мільйони людей отримують користь від вакцинації

При цьому керівниця фонду пілкреслила значну різницю в стані економіки в розвинутих країнах, зокрема, у США та Китаї, й набагато повільнішому відродженні бідніших країн. Серед загроз для світового благополуччя Георгієва назвала поширення нових штамів коронавірусу, скорочення на ринку праці, бідність і голод, тож вона закликала лідерів країн до справедливого розподілу як вакцин, так і фінансової допомоги.

Для розвинутих економік МВФ прогнозує зростання у середньому на 5,1%, для економік, що розвиваються, передбачають зростання в середньому на 6,7%, із винятком для Індії - 12,5%.

Цьогоріч економіка США зроста на 6,4%, вважають економісти, а споживчі ціни році зростуть на 2,3% (у 2020 - 1,2%), безробіття ж сягне 5,8% (проти 8,1% торік). У 2022 році рівень безробіття серед американців сягатиме 4,2%.

У лютому міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що у наступному році країна може повернутись до повної зайнятості населення, а головна економістка МВФ Гіта Гопінат сказала, що вже цього року Сполучені Штати можуть мати вищий рівень ВВП, ніж був до початку пандемії.

Щодо України, то за даними МВФ у 2020 році ВВП держави скоротився на 4,2%, але у 2021 та 2022 роках очікується зростання на 4% та 3,4% відповідно. При цьому, за прогнозом фонду, у 2021 році споживчі ціни зростуть на 7,9% (у 2020 цей показник був 2,9%), а рівень безробіття скоротиться до 8,6% (у порівнянні із 9% торік).

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