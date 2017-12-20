Провідні німецькі партії розпочнуть переговори про створення «великої» коаліції»

Дві головні політичні партії Німеччини –Християнсько-демократична і Соціал-демократична – після неофіційних розмов, погодилися в середу розпочати попередні переговори про сформування нового уряду. Переговори розпочнуться сьомого січня.

Це рішення прийнято через 87 днів після всенаціональних виборів, у результаті яких у парламенті не залишилося однозначних переможців, що збільшує перспективи відновлення «великої коаліції», яка керувала Німеччиною протягом минулих чотирьох років.

Повторення коаліції є найкращим шансом Меркель гарантування четвертого терміну на посаді канцлера після розмов про формування тристороннього альянсу з двома меншими партіям, які не принесли успіху, залишаючи країну з найбільшою європейською економікою у стані непевності.

«Це була корисна дискусія в атмосфері довір’я, заявили партії у спільному ком’юніке після зустрічі лідерів у середу.

Вони погодилися провести чотириденні розмови, починаючи із сьомого січня, щоб до 21 січня вирішити, чи відкрити офіційні перегвори про створення коаліції.

Навіть у найбільш оптимістичному випадку Німеччина поб’є післявоєнний рекорд – 86 днів для створення нового уряду після виборів. Це підкреслює лише, що багаторічний бастіон стабільності в Європі не забезпечений від політичного роздрібнення, яке пройшло континентом.

І консерватори, і соціал-демократи визначили 15 головних питань, які вони мають розглянути, включно з освітою, соціальною допомогою і трудовим законодавством, у яких соціал-демократи хочуть підкреслити лівий характер своєї партії. Опісля члени партії матимуть можливість ратифікувати будь-яке рішення про коаліцію з христинськими демократами Меркель.

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