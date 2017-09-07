Військові навчання чи демонстрація російської сили на кордонах з НАТО?

Німеччина заявила, що Росія планувала надіслати понад 100 тисяч своїх військових на навчання «Захід», що мають відбутися від 14 до 20 вересня в Білорусі, піддаючи під сумнів твердження Москви, що вона планує участь лише 13 тисяч російських і білоруських солдатів.

Плановані навчання викликають занепокоєння в НАТО, зокрема серед його східноєвропейських членів.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн заявила про це репортерам на нараді міністрів оборони країн Європейського Союзу у столиці Естонії Талліні.

Балтійські країни висловлювали занепокоєння з приводу масштабів навчань, проте це вперше високопоставлений західний політик зробила прилюдну заяву про те, що НАТО думає про масштаби навчань.

На навчаннях, в яких бере участь менше 13 тисяч військових, присутність міжнародних спостерігачі – не обов’язкова.

В зусиллях пом’якшити напруження, натовський генерал Петр Павел мав першу за понад два роки зустріч віч-на-віч з генералом Валерієм Герасимовим в Азербайджані у четвер.

Франція, наприклад, вважає, що це не є звичайні військові навчання, хоча заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив військовим аташе західних країн у Москві, що Захід не повинен нічого боятися.

Росія звинувачує НАТО у нарощуванні військової сили на кордронах, що нагадує часи «холодної війни». Але НАТО каже, що захищає інтереси членських країн, які межують з Росією, занепокоєних анексією Криму і діями проросійських сепаратистів у Східній Україні.

Країни Заходу вважають також, що заплановані навчання – це демонстрація сили з боку Росії.

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