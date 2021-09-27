Німеччині прогнозують затяжні переговори про створення коаліції на тлі втрат партії Меркель

У Німеччині попередні результати голосування на парламентських виборах 26 вересня показують, що лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДП) з невеликою перевагою випереджає правоцентричний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), який колись очолювала канцлерка Анґела Меркель.

Меркель залишатиметься на посаді до часу, коли обрані в Бундестаг партії домовляться про створення нової урядової коаліції, а також визначать, хто буде новим канцлером Німеччини.

Коаліційні переговори можуть тривати кілька тижнів, або й місяців, оскільки така незначна арифметична різниця в отриманих голосах не дає партіям автоматичних урядових повноважень.

СДП за даними на ранок 27 вересня набирала 25,7%, ХДС/ХСС - 24,1%, Партія зелених 14,8%, Вільна демократична партія - 11,5%.

Очікують, що саме між цими партіями відбуватимуться переговори про участь в урядовій коаліції.

Усі вони раніше вони заявляли, що не бажають співпрацювати з правопопулістською антиіммігрантською партією Альтернатива для Німеччини (АДН), яка здобула 10,3% голосів.

Результати Лівої партії, створеної на основі колишніх східно-німецьких соціалістів, показують, що вона не подолала п'ятивідсоткового бар’єру, здобувши 4,9%, але матиме трьох депутатів, обраних від округів.

Лідер соціал-демократів Олаф Шольц заявив, що саме його партія отримала право бути лідером у формуванні нового коаліційного уряду, але представник християнських-демократів Армін Лашет, наголосив, що не збирається поступатися можливістю сформувати коаліцію і стати наступником Анґели Меркель.

На виборчій кампанії у Німеччині домінували питання кліматичних змін і те, як давати їм раду.

З тим було також пов’язане питання енергозабезпечення, і представники двох найбільших партій доводили, що Німеччині потрібен новозбудований трубопровід Північний потік-2, який має постачати газ безпосередньо з Росії.

Лише лідери Партії зелених висловлювали різкі застереження проти нового газопроводу і виступали за більш стриману політику щодо Москви.

Кандидатка від зелених Анналена Бербок також висловлювалася за збільшення бюджетних витрат за рахунок внутрішніх запозичень.

Значних змін зовнішньополітичного курсу Берліна не очікують.

Провідні німецькі партії наголошують на потребі зміцнення Європейського Союзу і тісної співпраці країни з партнерами в НАТО.

Лише крайні праві під час виборчої кампанії висловлювалися про можливу доцільність виходу Німеччини з Євросоюзу, а крайні ліві говорили про відмежування від НАТО і США.

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