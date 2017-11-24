Соціал-демократична партія Німеччини бажає вивести країну з політичного тупика

Соціал-демократична партія Німеччини заявила в п’ятницю, що вона готова розпочати переговори з іншими партіями в справі розв’язки політичної кризи і створення уряду без нових виборів.

Канцлер Анґела Меркель, якої консервативний блок здобув перемогу на виборах 24 вересня, не зміг сформувати коаліційного уряду, щоб очолити найбільшу в Європейському Союзі економіку.

Соціал-демократи були в коаліційному уряді з Меркель від 2013 року, але лідер партії Мартін Шульц обіцяв перейти до опозції негайно після виборів, на яких вони здобули незадовільні результати.

Однак генеральний секретар СДП Губертус Гайль заявив після восьмигодинних нічних нарад, які очолив Шульц, що «СДП рішуче переконана, що мусять відбутися переговори», додаючи, що «СДП не відмовляється від таких переговорів». Гайль не сказав, з котрими партіями соціал-демократи вестимуть переговори.

Тимчасовий міністр юстиції від соціал-демократів Гайко Маас підтримав Гайля, кажучи, що «СДП не може поводитись як надута дитина в кутку».

Німеччина, найстабільшіа країна Європейського Союзу, опинилася в політичній кризі в понеділок, після того як Вільна демократична партія залишила переговори, кажучи, що немає «основ довір’я» для створення уряду з консервативним альянсом і Партією зелених.

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