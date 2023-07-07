Еван Гершкович 100 днів у російській в’язниці. Чи вдасться США звільнити журналіста WSJ в обмін на російського хакера?

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що адміністарція Байдена веде переговори щодо можливості обміну ув’язненими з Росією для того, щоб звільнити репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.

«Але ці дискусії не дали чіткого шляху до вирішення», – додав Салліван у п'ятницю на брифінгу у Білому домі.

Раніше цього тижня Кремль заявив, що певні контакти між Росією та США щодо обміну полоненими зберігаються, але вони мають залишатися «в повній тиші».

За повідомленнями, Кремль розглядав можливість обміну Гершковича на Володимира Дунаєва, російського громадянина, якого у США звинувачують у кіберзлочинстві.

Репортер, звинувачений у шпигунстві

Ув’язнений американський журналіст Еван Гершкович вже 100-й днів перебуває за ґратами в Росії. Московського репортера видання The Wall Street Journal затримали 29 березня під час відрядження у російському Єкатеринбурзі. Його звинувачують у шпигунстві.

Гершкович став першим за понад 30 років американським журналістом звинуваченим у роботі на західну розвідку. Зараз він чекає у СІЗО на суд - йому загрожує до 20 років неволі.

Сам Гершкович, керівництво WSJ та американський уряд категорично відкидають звинувачення на адресу журналіста.

Незалежні медійні організації переконанні, що арешт журналіста це – черговий етап в занепаді свободи преси під владою Володимира Путіна.

«Ув’язнення Евана це – чергове загострення у війні Путіна проти вільної преси, це розширення утисків вже за межі внутрішнього російського медіапростору, який і до того був повністю зачищений», - заявив Голосу Америки Клейтон Веймерс, виконавчий директор американської філії «Репортерів без кордонів».

У новому розслідуванні колеги Евана Гершковича із видання The Wall Street Journal з’ясували подробиці того, як російська ФСБ шпигувала за американськими журналістами, дипломатами та іншими громадянами. Нерідкі були випадки, коли спецслужби переходили межу і залякували іноземців.

Зокрема, за дивним збігом обставин в американського дипломата загинула собака, на автомобілях посольства були проколоті шини. ФСБ, не приховуючи, слідкувала за дітьми дипломатів. А в квартирах, які вони обшукували, залишали свої «візитки»: пересунуту шафу, недопалок чи навіть фекалії.

Нові арешти, старі ув'язнені, історія обмінів

У російській тюрмі також перебуває Пол Велан, колишній морський піхотинець США, якого у Росії звинувачують у шпигунстві, які Вашингтон також вважає фальсифікацією. Він перебуває за ґратами вже майже 5 років з 16-ти, до яких його засудив російський суд.

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці червня у Москві заарештували американського музиканта за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Тревіса Майкла Ліка, 51-річного американського музиканта і колишнього десантника, який працював у Москві учителем англійської мови та допомагав перекладати пісні для російських груп, московський суд вирішив залишити його під вартою до 6 серпня.

Російські ЗМІ повідомили, що в квартирі Ліка "знайшли підозрілу речовину", йому може загрожувати до 12 років позбавлення свободи.

У грудні минулого року американську баскетболістку Брітні Грайнер звільнили після обміну ув’язненими. Раніше її засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин - Вашингтон назвав цей вирок "надмірним і невідповідним".